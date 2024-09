Una mega operación internacional contra los servicios ilegales de televisión por internet permitió desarticular este jueves varias redes en Argentina y Brasil, tras un fallo de la justicia argentina que ordenó el bloqueo de todos los dominios relacionados con la plataforma Magis TV, considerada la mayor de Latinoamérica.

La sentencia emitida en Argentina frena las operaciones de una amplia red internacional dedicada a ofrecer servicios ilegales de televisión por internet y también apunta contra los importadores en el comercio de contrabando de los TV Box, que vienen principalmente desde China.

Cajitas “Mágicas”

Las TV Box son una solución para darle una vida más útil a los televisores convencionales (los “no inteligentes”) gracias a estos pequeños dispositivos que incorporan un sistema operativo Android TV para ofrecer al usuario una experiencia similar a la de una tele inteligente.

Los TV Box, que en Argentina tienen un costo aproximado de unos 40 dólares, vienen con aplicaciones preinstaladas que permiten a los usuarios acceder de forma ilimitada y sin costos adicionales a la mayoría de los contenidos on demand de las plataformas populares, incluido el fútbol.

Las Acciones

El fallo se emitió en el marco de la Operación 404 contra el que es considerado el mayor servicio ilegal de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) de América Latina en función del volumen de usuarios.

En total, entre Argentina y Brasil por la operación internacional 404, los informes preliminares indican que cinco personas fueron detenidas y ahora enfrentan graves imputaciones penales. Además, se desmantelaron 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y música.

Según estimaciones de especialistas Magis TV cuenta con 55 millones de visitas en los últimos seis meses en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Magis TV tiene activos alrededor de 70 dominios, señaló el presidente de la Alianza contra la Piratería Audivisual, Jorge Bacaloni. Y aunque estimar su facturación es difícil, un estudio encargado durante la Operación 404 arrojó que los ingresos estimados del sitio más popular que tienen (según el tráfico de usuarios), en un modelo de suscripción de 14 meses, supera los US$1.000 millones, lo cual podría multiplicarse por los dominios restantes.

En términos comparativos, en un partido de la Copa Sudamericana las visualizaciones legales en Argentina llegaron a las 600.000, mientras que en las plataformas ilegales (incluyendo Magis TV) llegaron a los 5,2 millones.

Es evidente que se configura el cuadro perfecto para una alianza entre el fisco y las prestatarias del servicio de cable: estas pierden abonados, y el fisco los impuestos que devendrían tanto de los impuestos directos (el IVA, Ingresos Brutos), como los que se imponen a las ganancias.

La Fiscalía

“Vamos a dejar detenidos a los jefes de estas organizaciones”, dijo el fiscal argentino Alejandro Musso, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Buenos Aires (UFEIC).

Musso explicó que los responsables de esta plataforma están radicados en Shenzhen (China) y que han tenido múltiples intentos para registrar la marca y el logo en distintos países. Si bien lograron el registro de marca en países como Bolivia y Perú, posteriormente le fueron revocados por las autoridades, dijo Musso.

La plataforma ha realizado esfuerzos en publicidad para disfrazar el servicio como legal e incluso trató de registrar la marca en EE.UU. con foco en el público hispano, dado que sus contenidos se ofrecen principalmente en español. Esta ha sido una de las barreras para que no se haya podido masificar de forma tan rápida en Brasil.

Como parte de las acciones de la Justicia argentina, se ha ordenado el bloqueo de todos los dominios relacionados con los servicios ilegales de Magis TV y la inhabilitación de sus aplicativos en el sistema operativo Android de Google.

“Lo inédito es que se logró una orden judicial para que Google/Android en su próxima actualización borre la totalidad de las ‘apps’ de Magis TV descargadas en todos los dispositivos Android, sean teléfonos, televisores, TV Box o tablets” en Argentina.

Lo cierto es que la medida, no inutiliza el aparato, que seguirá cumpliendo su función de conectividad si el usuario quiere, por ejemplo, contratar servicios pagos. Lo que estarán inhibidos son los servicios que se brindan en las aplicaciones que se bloquean.

La Operación 404 contra la piratería de contenidos fue dirigida internacionalmente por el Ministerio de Justicia de Brasil desde Brasilia, con la participación de entes de Gobierno de Argentina, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.

La causa fue impulsada por una denuncia de Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza) y luego de recabar pruebas durante meses en contra de Magis TV, Mospy TV y Federico TV para demostrar que efectivamente eran plataformas piratas.

Las cifras de la piratería audiovisual en línea en América Latina

El consumo de contenido audiovisual a través de portales de internet ilegales o piratas le cuesta cientos de millones de dólares a los países y a la industria en general, según un estudio publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CetLa) en agosto de 2024.

Desde CetLa se estimaron las ganancias por piratería que obtienen los sitios web ilegales en alguns países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador y Uruguay.

Las marcas más porpulares por menciones o posicionamiento fueron 123movies, Cuevana, Pelisplus, IPTV Pro, Xtream y Smart IPTV. Bolivia (65%), Nicaragua (62%) y Ecuador (61%) son los países con mayor volumen y proporción de visitas a este tipo de sitios.

“Hay que concientizar. Mucha gente consume contenido ilegal y lo desconoce”, dijo Bacaloni, al señalar que el usuario no dimensiona el daño del contenido pirata, pues tanto en la industria audiovisual como en el contenido deportivo, el afectado al final es la productora o el equipo de fútbol, que deja de recibir los ingresos por derechos o de reproducción. “¿Le da lo mismo a la gente no tener equipos de fútbol o contenido audiovisual? No le da lo mismo, pero de eso no es consciente el usuario”, apuntó.

Y destacó que el usuario tampoco tiene en cuenta el riesgo asociado: “Estas plataformas las hacen también para robar información. Acceso a equipos, fotografías, control de los dispositivos de los usuarios sin que lo sepan. Abro mi casa a un delincuente y a un espía que tiene acceso a todo”, finalizó.