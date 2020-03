Este domingo, el Papa Francisco dio su bendición ante a la plaza de San Pedro completamente vacía debido a la cuarentena total que vive Italia a causa del coronavirus.

Al concluir su rezo del Ángelus en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano, el Sumo Pontífice se asomó a la ventana e impartió la bendición.

#PopeFrancis looks out onto an empty St. Peter's Square after praying the #Angelus on Sunday in the Apostolic Library, and blesses the faithful around the world as the physical distance between us grows.https://t.co/3iirlvnCH6 pic.twitter.com/basrVQBV6n