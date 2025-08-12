La situación de YPF continúa siendo tema de debate en la justicia de Estados Unidos y entre este martes y miércoles la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe definir si Argentina tiene que entregar el 51% de las acciones.

El objetivo de nuestro país es que, hasta que no se defina la apelación, evitar tener que entregar ese capital accionario o alguna otra garantía que afecte las arcas nacionales.

Está en manos de ese tribunal estadounidense de segunda instancia pronunciarse sobre el pedido del Estado argentino de posponer la transferencia de las acciones. Es importante que el fallo podría desencadenar consecuencias de gran alcance para la economía y la política exterior nacional.

El fallo de primera instancia, redactado por la jueza Loretta Preska, que obliga a nuestro país a entregar los 16 mil millones de dólares fue apelado y la audiencia correspondiente está prevista recién para fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.

Pero el fondo Burford Capital presiona para que las acciones sean entregadas, aunque la Argentina apeló la decisión. El país solicitó un “stay”, es decir, la suspensión de la medida hasta que se resuelva la apelación, algo que sucederá en septiembre.

Si el fallo de la Corte de Apelaciones es adverso para la Argentina, el Estado analiza la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.