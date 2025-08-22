Una comisión de seguridad alimentaria respaldada por la ONU confirmó de manera oficial la hambruna en el territorio de Gaza.“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por la inanición, indigencia y muerte”, alertó el organismo, que culpó a Israel por la situación en el enclave.

La ONU reiteró su descontento respecto a la decisión del Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de haber restringido la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios en Gaza. En ese sentido, advirtió que utilizar el hambre como estrategia en un conflicto armado “es un crimen de guerra”.

De acuerdo a un informe de Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), el 30% de los hogares en Gaza afrontan “hambruna crítica, de fase 5”, y se espera que este porcentaje aumente hasta el 35% antes del 15 de septiembre. Este nivel de hambruna supone una escasez extrema de alimentos, lo que puede provocar muerte, indigencia y desnutrición aguda.

Israel negó la hambruna declarada en Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí desestimó la información de la ONU y aseguró que se trata de una campaña fraudulenta por parte de Hamás. Según las autoridades, el informe de CIF contiene predicciones “infundadas y completamente falsas”.

En respuesta a ello, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó la impunidad de Israel y llamó a detener la situación. Además, dijo que significa un fracaso de la “humanidad misma”.