Después de la cumbre efectuada ayer en WashIngton entre los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania, Donald Trump y Volodomir Zelensky, a quienes se observó muy gentiles en su trato, se espera el ansiado encuentro entre Vladimir Putin y su par ucraniano, para lograr la suspensión de la guerra entre ambas naciones.

El Kremlin rechaza que Ucrania pasé a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, una condición que respalda la Casa Blanca y los líderes europeos que en la víspera acompañaron al presidente ucraniano a la Casa Blanca. Los representantes del Viejo Continente abrigan el temor a la extensión de las acciones bélicas hacia países que componen la Comunidad y eso los mantiene atentos a la confrontación bélica que acontece en el este de su geografía.

Analizan la variable que se consideró para generar un paraguas a Kiev es aplicar un mecanismo de seguridad general que proteja la soberanía ucraniana ante los planes expansionistas de Putín.

Trump asumió el pedido ucraniano y si no hay garantías de seguridad es poco probable que haya un cumbre entre Zelenski y Putín, paso fundamental para lograr el final de los ataques militares que se producen desde 2022.

Vale recordar que en el encuentro de la semana pasada, el líder ruso planteó a Trump la necesidad de asegurar los territorios de Crimea dentro de su jurisdicción.

Hasta el momento ninguno de los representantes parece tener intenciones de ceder en su posición lo que genera suceptibilidades y pocas opciones de una negociación seria, tras el fracaso de las reuniones de las delegaciones de ambos países que se hicieron en Estambul, y no llegaron a ningún acuerdo.