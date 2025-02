Guido Gazzoli, periodista que sigue el día a día de las noticias en el Vaticano, conversó con “Ponete al Día” y comentó los entretelones relacionados a la situación de salud del Papa.

“La oxigenoterapia a la cual está sometido se le ha bajado muchísimo de nivel y esto significa que los pulmones están volviendo, paulatinamente, a su función normal”. A pesar de las buenas noticias, no está previsto que Francisco recibe el alta médica en el corto plazo: “La estadía va a ser muy larga. Recordemos que su ¨Talón de Aquiles¨ son los pulmones, y que se le ha sacado parte del derecho cuando tenía 21 o 22 pirulos. Así que este estado se va a mantener por un tiempo largo”.

Ante este panorama, los rumores de renuncia empiezan a circular cada vez con más fuerza: “Una vez que esté solucionada esta enfermedad, el asunto más lógico es que dé un paso al costado. No haciendo lo mismo que hizo Benedicto XVI, porque él no quiere transformarse en otro Papa emérito. Recordemos a todos que él ya había escrito una carta sobre su sucesión en el 2013, carta reiterada un par de años atrás, pero todavía no le ha puesto el sello para enviarla".

Sin embargo, Jorge Bergoglio no parece ser alguien que se caracterice por tirar la toalla muy rápido: “El Papa es un cabezón piamontés. Hasta ahora todo lo que los médicos le han dicho en 13 años le entró por una oreja y le salió por la otra. Tuvo que ser empujado por todo su entorno y hasta por nuestro Señor Jesucristo para que entre de una vez por todas”.

El periodista explicó que, en el caso de que se recupere, Francisco podría llegar a cambiar bruscamente las características de su papado: “Vamos a tener un Papa que, aunque no renuncie, tendrá una agenda más acotada de la que tiene hasta el momento, por su frágil salud. Si sigue así tendrá que cancelar todas las manifestaciones y los eventos con presencia. Para él es un peligro infernal prácticamente”.

Sea cual sea el desenlace, Gazzoli sostiene que Sumo Pontífice “ha dejado” todo listo para su posible sucesor: “Un poder construido en el último año con cardenales y un obispo que él ha reemplazado, con personas que son muy fieles a sus ideales”.