Casi 10.000 estadounidenses han muerto en el brote de coronavirus , con más de 335.000 infectados. Nueva York ha sido el estado más afectado registrando a esta hora más de 120.000 casos. Pero si la preocupación crece por lo errores, marchas y contramarchas del la administración Trump, una nueva preocupación se sumó ahora: reportaron el primer caso conocido de transmisión de humanos a animales en USA y se trató nada menos que de una de las principales atracciones del zoológico del Bronx.

La tigresa malaya de cuatro años en de ese zoológico, Nadia, dio positivo por coronavirus, pero se dice que tiene síntomas leves y se espera que se recupere.

Se cree que Nadia, y otros seis tigres y leones que también se enfermaron, fueron infectados por un empleado del zoológico que aún no mostraba síntomas, dijo el zoológico. El primer animal comenzó a mostrar síntomas el 27 de marzo, y todos estaban bien y se espera que se recuperen, dijo el zoológico, que está cerrado al público desde el 16 de marzo en medio del brote.

“Estos son días extremadamente difíciles para todos nosotros, sin importar dónde vivamos y trabajemos. Nos aseguraremos de que todo lo que podamos aprender de estas circunstancias se utilice para comprender mejor y combatir esta enfermedad”, dijo el director del zoológico, Jim Breheny, en un comunicado.

El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la transmisión del virus en animales. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), que confirmó el resultado de la prueba de Nadia en su laboratorio veterinario, dijo que no se conocían casos del virus en mascotas o ganado de EE. UU.

"No parece haber, en este momento, ninguna evidencia que sugiera que los animales puedan transmitir el virus a las personas o que puedan ser una fuente de infección en los Estados Unidos", dijo la doctora Jane Rooney, veterinaria y Funcionario del USDA, en una entrevista.

El USDA dijo el domingo que no estaba recomendando pruebas rutinarias de coronavirus de animales, en zoológicos o en otros lugares, o de empleados del zoológico. Aún así, Rooney dijo que un pequeño número de animales en los EE. UU. habían sido evaluados a través de los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios del USDA, y todas esas pruebas dieron resultados negativos, excepto el de Nadia.

Se cree que es la primera infección en un animal en los Estados Unidos y la primera conocida en un tigre en cualquier lugar.

Ha habido un puñado de informes fuera de los EE. UU. de perros o gatos infectados después de un contacto cercano con personas portadoras. Las autoridades agrícolas de Hong Kong concluyeron que los perros y gatos no podían transmitir el virus a los seres humanos, pero podían dar positivo si sus dueños los exponían.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal con sede en París, algunos investigadores han intentado comprender la susceptibilidad de las diferentes especies animales al virus y determinar cómo se propaga entre los animales.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria y los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado que, por precaución, las personas enfermas con el coronavirus deberían limitar el contacto con los animales, consejo que el grupo veterinario reiteró después de conocer el resultado de la prueba del tigre.

En el zoológico del Bronx, Nadia, su hermana Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos desarrollaron tos seca, y algunos de los gatos exhibieron pérdida de apetito, dijo el Dr. Paul Calle, veterinario jefe del zoológico.

Los siete gatos enfermos viven en dos áreas del zoológico, y los animales tuvieron contacto con el mismo trabajador, que estaba bien, dijeron funcionarios del zoológico. Dijeron que estaban tomando "medidas preventivas apropiadas" para el personal que cuida a los animales enfermos, y que no hay signos de enfermedad en otros grandes felinos en la propiedad.