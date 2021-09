Lacalle Pou anunció un acuerdo comercial entre Uruguay y China que repercutió en el Mercosur

Luis Lacalle Pou convocó a la Casa de Gobierno a los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, oficialismo y oposición, para transmitir el alcance de las negociaciones. De los contactos mantenido entre los dos países surgió el acuerdo por la compra de vacunas que permitió llegar a 75% de la población con dosis anti Covid-19.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, el periodista Marcelo Palles, manifestó que “en Uruguay existen dos bibliotecas, que los vínculos habían comenzado con el expresidente Tabaré Vázquez, ahora se concretaron esas reuniones incipientes con una carta del presidente Lacalle Pou para realizar un Tratado de Libre Comercio con China porque más del 30% de nuestras exportaciones se van a ese país. Y hay dos luces: una verde del oficialismo (Conglomerado de partidos llamados multicolores), pero también una luz roja de las Centrales de Trabajadores que dice que si se llegara a un acuerdo con China se debería proteger la industria nacional y la competencia con productos muy baratos.No estaría mal pensar en algún tipo de protección para nuestras industrias en América. “Si la apertura es no sólo a las empresas chinas, si no también a los productos porque además de ser pocos, tenemos poca industria y una población golpeada por la falta de empleo ””, recalcó el periodista.

Al mismo tiempo consultado sobre la relación con Argentina, el presidente Lacalle Pou dijo que confía que no haya problemas y añadió: “El canciller Bustillo me dijo hace un rato que ya comunicó al canciller Felipe Solá para informarle”. Además informó que se acelera el trabajo de estudio de factibilidad para poder avanzar en la negociación propiamente dicha: “Uruguay tiene apuro, pero tenemos que hacer las cosas en conjunto, todos los partidos políticos uruguayos, luego se va a extender a las cámaras empresariales y a los sindicatos, para analizar si hay ganadores y perdedores, y qué tipos de compensación puede haber”.

Finalmente, Marcelo Palles referenció a los vínculos entre Uruguay y Argentina y dijo que considera que a su entender “ Lacalle Pou tiene algunos desencuentros filosóficos con Alberto Fernández. Tal vez nuestro presidente actúa en función del país y la economía y por ahí se aleje de la mirada del Mercosur como se conocía”, concluyó.