El presidente Javier Milei fue criticado por su pares de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su ausencia en la cumbre del Mercosur que se realizó en Asunción.

“Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no sólo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes”, dijo el mandatario uruguayo.

En su discurso, Lacalle Pou, también señaló la necesidad de ser "gente de unión" y aclaró: "si realmente queremos dejar de ser la quinta región más proteccionista del mundo, tenemos que unirnos entre nosotros y buscar la unión con otros bloques”.

De forma más indirecta Lula también apuntó contra el presidente argentino quien evitó la cita del Mercosur y en cambió viajó a Brasil para participar de una cumbre ultraconservadora junto al expresidente Jair Bolsonaro.

El presidente brasilero planteó que no debía recurrirse a un "nacionalismo arcaico y aislacionista" ni a "las experiencias ultraliberales que sólo empeoraron las desigualdades en nuestra región".

Con mayor cautela, el presidente anfitrión Santiago Peña lamentó no haber podido convencer a Milei de participar de la cumbre y señaló que era "respetuoso" de los diferentes procesos.

En representación de Argentina en la 64 cumbre del Mercosur sólo asistió la Canciller Diana Mondino.

La nómina de presentes se completó con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y con el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, quien asistió en calidad de invitado.