El In Memoriam de los Oscar, es el segmento que recuerda a aquellos actores, directores y técnicos que contribuyeron a la historia del cine, por delante y detrás de las cámaras, y que fallecieron durante el 2022.

El repaso incluyó a figuras como Olivia Newton John, James Caan, Gina Lollobrigida, kristie Alley, Ray Liotta, entre muchos otros que supieron brillar en la pantalla internacional.

John Travolta fue el presentador de este momento y se quebró al aire al recordar a su gran amiga, Olivia Newton-John, con la que protagonizó la película “Grease” (1978).

Travolta, expresó en su discurso: “En esta industria, tenemos el raro lujo de hacer lo que amamos para ganarnos la vida y, a veces, hacerlo con personas que amamos. Y dado que esta noche es una celebración del trabajo y los logros de nuestra comunidad en el año pasado, es apropiado que celebremos a aquellos que hemos perdido, que dedicaron sus vidas a su oficio, tanto delante como detrás de cámara”.

“A través de sus inconmensurables contribuciones, cada uno de ellos dejó una marca individual e indeleble que compartió e informó. Tocaron nuestros corazones, nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos, a los que siempre permaneceremos irremediablemente dedicados”, dijo citando la canción Hopefully Devoted to You, que interpretó con Newton-John en Grease.