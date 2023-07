Lionel Messi, como cada cosa que hace, vuelve a ser tendencia. Es que el miércoles difundió en sus redes sociales una publicidad de un sándwich que llevará su nombre.

El crack argentino, interpretando el rol de chef, lanzó el "new Messi chicken sandwich" o “Sándwich de pollo Messi”.

Este sándwich contiene pechuga de pollo panada con queso provolone fundido, un alioli de hierbas, tomates frescos, rúcula y un irresistible pan tostado.

Donde se consigue y cuánto cuesta

El plato de La Pulga se consigue en la cadena de restaurantes Hard Rock Café cuya particularidad es que están decorados con objetos de culto e instrumentos musicales de músicos y bandas de rock.

En Argentina se concentran en sólo tres provincias: Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. La cadena está presente en todos los países del mundo.

El plato incluye una porción de papas fritas y su valor al día de la fecha es de $ 4.400.

Un menú con historia

Hace 16 años, el Campeón del Mundo Messi se había declarado fan de la milanesa a la napolitana. Su comida favorita es la "milanesa a la napolitana de mi vieja o de mi tía...", respondía el joven futbolista en una entrevista televisiva.

El backstage

Sebastián Marvin y Máximo Lorenzo son dueños de una empresa de marketing en Estados Unidos llamada 'Yes, We Are Open' que también tiene una sede en España y fue contratada por el restaurante, que ya había sacado la 'Messi Burguer', pero ahora tenía un pedido especial: conseguir al Diez para una jornada de grabación. "La marca Messi excede el fútbol. Creamos una plataforma llamada Live Greatness en la que Leo aparece como el embajador para luego crear un producto con su nombre y una línea de retail (una colección de buzos y camisetas)", contó Sebastián en una entrevista con Clarín.

Para Sebastián y Máximo, que son argentinos, trabajar con Messi tenía algo especial. "Sentíamos que entre nosotros dos y él había algo más. Leo nos pertenecía más que a nadie. Ni siquiera en los momentos de mayor tensión dejamos de agradecerle por haber traído la copa. Con su humildad, nos respondía con sonrisas", reveló Sebastián, que también habló de cómo es trabajar junto al astro argentino. "Es lo que se ve. Una persona muy familiar, simple y humilde. Desde un principio, le divirtió la idea del chef, y le dio mucha alegría saber que el sándwich de milanesa de su infancia (reversionado en pollo para una mayor aceptación), se venda con su nombre en el mundo entero. Valora mucho la humanidad de las cosas", explicó.

En un momento de la campaña, Leo mira a través del vidrio a un niño que come el sandwich y se sonríen mutuamente. "No lo podíamos hacer sonreír, pero llegó Leo, y su magnetismo hizo que todo cambiara en un instante. Tiene magia y un aura que despierta asombro y admiración instantánea en los más pequeños", dijo. "Con los niños, transmite una energía increíble. Por eso, desde un comienzo se sumó a esta idea con mucho compromiso, destacando las emociones por sobre el negocio”, declaró Máximo.