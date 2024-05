La Compañía de Jesús comunicó el viernes 10 de mayo la decisión de expulsar a Felipe Berríos de dicha asociación religiosa, y la prohibición del ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad por un periodo de 10 años.

Berríos es el fundador de la ONG “Techo” que comenzó sus operaciones en Chile en 1997 y desembarcó en Córdoba en el año 2002, según informa la web de la organización. Los episodios denunciados ocurrieron en el año 2000.

A través de un comunicado, la orden jesuita afirma que tanto las víctimas como Felipe Berríos ya fueron notificados de esta decisión, y aclaran que "ambas sanciones" podrán ser apeladas.

Al tenor de las declaraciones del propio Berríos, no parece que vaya a optar por la apelación. El mismo día de la sanción, después de negar todos los cargos, dijo en declaraciones a El Mercurio de Chile que: "El sacerdocio nunca ha sido para mí un instrumento de poder sino de servicio. En la situación en que me encuentre y bajo las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita. Mi ruptura es con la jerarquía de una institución, no con el Evangelio, y confío en que el paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar".

El Proceso

El texto del comunicado oficial añade que “Felipe Berríos fue denunciado el 28 de abril del año 2022, lo que dio lugar a la apertura de una investigación previa canónica a cargo de una abogada externa, que confirmó la verosimilitud de hechos de índole sexual, denunciados por siete mujeres, que tenían entre 14 y 23 años cuando ocurrieron".

Añaden que, posteriormente, se instruyó la apertura de un proceso administrativo penal en el que “además de recabar todos los antecedentes, se investigó una octava denuncia y se recibió la defensa del acusado. El proceso y sus conclusiones fueron enviados a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma el 30 de mayo de 2023". Debe recordarse la Iglesia posee sus propias reglas y procedimientos para hacer justicia dentro de ella. Las acusaciones se rigen por el Código de Derecho Canónico, que entre otras diferencias significativas, admite el secreto durante los procesos.

El comunicado también señala cuáles son los delitos de los que se halló culpable a Berrios: "se pudo establecer que Felipe Berríos es culpable de delitos contra el sexto mandamiento cometidos con menores de edad y de delitos de solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento, durante o con ocasión de la confesión". El sexto mandamiento de la iglesia católica reza: “No cometerás actos impuros”.

La Compañía de Jesús afirma también que "con humildad pedimos perdón a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado. Hechos como estos jamás deberían ocurrir. Confirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando incansablemente por el cuidado de toda persona para que los abusos no tengan cabida al interior de nuestras instituciones".