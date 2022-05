Lanzado de lleno a la campaña por la presidencia, comicios a celebrarse el próximo 2 de octubre, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó en una larga entrevista a la revista Time, una de las publicaciones de mayor prestigio de los Estados Unidos, que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, “quiso la guerra” contra Rusia y lo acusó de no haber negociado lo suficiente con Vladimir Putin para evitar el enfrentamiento bélico que lleva más de 70 días.

Política exterior, vínculos entre los gobiernos de América del Sur en el contexto de un mundo fragmentado, economía y sus días en prisión fueron algunos de los temas que Lula respondió a la prensa norteamericana.

“No conozco al presidente de Ucrania. Ahora, su comportamiento es un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo. Aparece en la televisión de mañana, tarde y noche", dijo Lula sobre la sobrexposición del presidente ucraniano y el origen de su llegada al poder.

El exsindicalista metalúrgico, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), atribuyó la creciente inflación global (EE.UU y países de Europa registran los índices más elevados en 20, 40 años) a las sanciones que Washington y la Unión Europea (UE) impusieron a Rusia desde el inicio del conflicto y volvió a subrayar la falta de claridad sobre la expansión de la OTAN, la alianza militar liderada por la Casa Blanca y el Pentágono, hacia las fronteras rusas.

“Estados Unidos y la UE deberían haberle asegurado a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN”, dijo Lula y comparó la situación con la denominada "Crisis de los misiles" soviéticos en Cuba de 1962, evento tras el cual EE.UU y la extinta Unión Soviética decidieron eliminar el despliegue de misiles fuera de sus fronteras.

“La guerra no es una solución. Y ahora vamos a tener que pagar la factura por la guerra en Ucrania. Argentina y Bolivia también tendrán que pagar. No estás castigando a Putin, estás castigando a muchos países diferentes, estás castigando a la humanidad”.

Lula lanzará oficialmente su candidatura este sábado, en la ciudad de Sao Paulo. Favorito en todas las encuestas que circulan, se medirá contra el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, el próximo 2 de octubre. La elección puede significar un quiebre en el ciclo de poder en el cono sur y la vuelta, ya con el liderazgo de Lula da Silva, de gobiernos de centro-izquierda.

“Estados Unidos tiene mucha influencia política. Y Biden podría haber evitado [la guerra], no incitarla.. Podría haber participado más. Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que esperas de un líder”, aseguró Lula.

Una cuestión de energía

En el plano netamente regional, Lula se opuso a la propuesta del candidato favorito a vencer en las elecciones presidenciales de mayo en Colombia, el dirigente de izquierda Gustavo Petro, que prometió abandonar la exploración petrolera. Parece una paradoja, hasta un chiste fácil: Petro, el presidente que se opone a la exploración petrolera.

“Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real. ¿Podría detener la exploración de nuevos yacimientos de petróleo mientras extrae el petróleo que Brasil ya ha descubierto? No, mientras no tengas energía alternativa, seguirás usando la energía que tienes”, afirmó.

Lula prometió ampliar la inversión en la compañía energética estatal brasileña Petrobras, una de las principales fuentes de divisas junto con la actividad turística y el agro, para eliminar la paridad del precio internacional de petróleo con el costo local de los combustibles que pagan los consumidores en todo el país.

Esas políticas fueron instauradas por el expresidente Michel Temer y continuadas por Jair Bolsonaro, lo cual ha disparado el precio de las naftas y el diésel: más presión para la inflación.

“Piensa en nuestra querida Alemania: Angela Merkel decidió cerrar todas las centrales nucleares. Ella no contaba con la guerra en Ucrania. Y hoy, Europa depende de Rusia para la energía”, sostuvo Lula a Time.

Las instituciones de la geopolítica, una cuestión central y pendiente

Lula, de 76 años, afirmó que es necesario reformar las entidades globales surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la gobernanza global de la ONU.

“Las Naciones Unidas de hoy ya no representan nada. Los gobiernos no toman en serio a la ONU hoy, porque toman decisiones sin respetarla. Necesitamos crear una nueva gobernanza global”, afirmó Lula, favorito en las encuestas para derrotar a Bolsonaro.

El candidato presidencial está lanzado de lleno a su segundo acto de transformación en Brasil. Con un equipo amplio, un gran frente electoral donde convergen distintas perspectivas y tradiciones políticas, Lula eligió a su antiguo rival Geraldo Alckmin como precandidato a vicepresidente.

Con 76 abriles, en libertad hace dos años, está de novio con la socióloga Rosângela Silva, con quien planea casarse.

Con información de Time y Télam.