Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, estuvo este jueves en Shangai, China, en el marco de la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del Nuevo Banco de Desarrollo. Entre otras importantes declaraciones, que agitan el plano geopolítico, Lula se refirió al rol del Fondo Monetario Internacional y su injerencia en la economía argentina.

“Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta”, dijo Lula en una clara referencia a las condiciones que el FMI impone en el manejo de la economía argentina

“No se puede estar asfixiando a los países, como lo está haciendo el FMI a la Argentina , y como han hecho antes con Brasil y otros países”, aseguró el mandatario, que el pasado lunes cumplió sus primeros 100 días al frente del Plananto, en el que es su tercer período presidencial.

La asunción de Rousseff al frente del NDB, el banco de fomento de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se da en un contexto de confrontación en aumento entre China y Estados Unidos, al mismo tiempo que la guerra en el este de Europa entre Rusia y Ucrania no tiene fin a la vista ni una solución política -al menos hasta ahora- viable.

"La creación de este Banco demuestra que la unión de los países emergentes es capaz de generar cambios sociales y económicos relevantes para el mundo", expresó

China es el principal socio comercial de Brasil, y también conserva un fuerte vínculo político y económico con Rusia. El pasado 20 de marzo el presidente chino Xi Jinping se reunió con Vladímir Putin en Moscú, expresando la principal alianza de oriente y poniendo en disputa el globalismo liderado por los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Entre otras frases que dan una interpretación de la política mundial, Lula dijo que “hay genios que opinan de economía y después quieren que el Estado salve la quiebra de los bancos” , en alusión a la última turbulencia financiera provocada por los bancos californianos que terminó impactando también en el gigante bursátil Credit Suisse.

En otra línea que pone en tela de juicio el dominio del dólar sobre los intercambios entre naciones, el presidente de Brasil defendió el comercio y financiamiento en monedas locales y dijo que el NDB será una herramienta para emanciparse de las “amarras” de los organismos que velan por los intereses norteamericanos: el FMI y el Banco Mundial.

Muy cercano a la realidad financiera de la Argentina, el líder del PT y actual presidente, criticó fuertemente la forma en que la administración de Mauricio Macri endeudó al país, ya que el préstamo recibido por parte del FMI fue utilizado para cubrir el plano financiero pero que no se tradujo en infraestructura ni programas de desarrollo.

“Daban lecciones de sabiduría y Suiza tuvo que colocar el 8 por ciento de su PBI para salvar a los bancos privados”, amplió el brasileño, ya de lleno en el juego de la geopolítica

Este viernes Lula se reunirá con su par chino Xi Jinping en Beijing, sumando un nuevo encuentro a los tantos que ha tenido el recientemente reelegido presidente de China. Oriente trabaja para romper la hegemonía del dólar estadounidense en el comercio internacional.

“Todas las noches me pregunto por qué todos los países necesitan comerciar en dólar. ¿Por qué no podemos comerciar respaldados por nuestras monedas? ¿Por qué no podemos comprometernos con la innovación? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda después de que el oro desapareciera como parámetro? ¿Por qué no el yen? ¿Por qué no el real, el peso?", reflexionó Lula en su paso por China. Este viernes le espera una nutrida agenda en Beijing.