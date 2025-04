Los mercados asiáticos se hundieron este lunes luego de que los contratos a futuro en Estados Unidos apuntaron a grandes pérdidas en Wall Street por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a todo el mundo. Los mercados se preparan para atravesar un lunes muy complicado.

Trump afirmó que las violentas caídas de los mercados estadounidenses y mundiales mostraban que la "medicina" de su oleada de aranceles estaba funcionando.

"A veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida.

En la Argentina, hay temores de que continúe la sangría de reservas, pese a que hace pocos días el mandatario argentino, Javier Milei comunicó que hay gestiones del canciller Gerardo Werthein buscando “readecuar la normativa argentina para que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocos”.

Esta negociación fue comunicada en el marco de la Gala denominada “American Patriots”, organizada por las entidades conservadoras Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue donde fue invitado Milei.

Mercados mundiales

El índice bursátil Nikkei de Japón se desplomó más de 7% este lunes, en momentos que los contratos futuros de Estados Unidos apuntan a nuevas bajas en la bolsa de Nueva York.

El índice Nikkei 225 de Tokio perdía 7,35% en el comercio matinal, después de una caída de 2,75% el viernes, mientras el índice Kospi de Seúl perdía 4,8%.

El índice bursátil de Taiwán se hunde 9,8% en la apertura.

La apertura de los mercados de futuros fortaleció además la impresión de un posible “lunes negro” en Wall Street y las principales bolsas mundiales, temor que ya habían prefigurado la fuerte caída en la cotización del bitcoin y las principales criptomonedas, que también cayeron fuertemente este fin de semana.

En futuros, el Dow Jones industrial caía 1.405 puntos, un 3,7%, mientras el S&P 500 de futuros perdía 4,3% y el Nasdaq 100 de futuros, más orientado a la valuación de las empresas tecnológicas retrocedía un 5,4 por ciento.

Se trata de la prolongación de las caídas que se habían registrado en las 48 horas posteriores a los anuncios de la Casa Blanca, que produjo por primera vez en la historia una caída en una sola jornada de más de 1.500 puntos en el índice Dow Jones. El

S&P había caído el viernes un 6%, el peor resultado diario desde la pandemia y 10% en las 48 horas posteriores a la presentación por parte de Trump de los “aranceles recíprocos a sus principales socios comerciales, lo que fue seguido por la respuesta de China de imposición de 34% de aranceles retaliatorios a EEUU, en lo que podría ser el inicio de una guerra comercial.

A su vez, el Nasdaq, el índice más “tecnológico” de Wall Street está 22% del récord alcanzado en diciembre de 2024.

Medidas de Donald Trump

En los programas del fin de semana, los asesores económicos de Trump buscaron presentar los aranceles como un reposicionamiento inteligente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que no había “ninguna razón” para anticipar una recesión.

Como señal de fortaleza y poderío de EEUU, Bessent dijo además que más de 50 países ya se habían acercado a la administración Trump para negociar, y agregó: “Han sido malos jugadores por mucho tiempo, y no es el tipo de cosas que uno puede negociar en días semanas”.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que los “aranceles recíprocos” anunciados no serían pospuestos.

“Los aranceles (tariffs, en inglés americano) definitivamente van a quedar por días y semanas”, afirmó el funcionario.

Uno de los indicadores más reveladores del clima en torno de las bolsas, las finanzas, el comercio y la economía mundial es el índice VIX, de volatilidad, que aumentó 109% la semana pasada, el tercer mayor aumento de los últimos 35 años, más precisamente desde enero de 1990.

Las criptomonedas no quedaron a salvo del pesimismo que se apoderó de los mercados de activos.

El viernes el bitcoin, la especie más valiosa, parecía haber escapado del derrumbe, pero las caídas de este fin de semana que tampoco los mercados digitales están a salvo de la caída de los mercados tradicionales ni, mucho menos, a salvo de una caída del nivel de actividad económica. Esto es, del temor -que va ganando lugar- a una recesión económica.