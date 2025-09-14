La protesta de los españoles surgió aprovechando la presencia de una de las carreras de ciclismo más grandes del mundo, que recorría las bucólicas colinas cercanas, lo que permitió a cientos de conciudadanos con ideas afines tener la oportunidad de hacer oír sus voces, denunciando la campaña militar de Israel en Gaza.

Según publicó Los Angeles Times, con banderas palestinas en mano se colocaron precisamente donde sabían que las cámaras de televisión transmitirían su mensaje al mundo: la última curva antes de la línea de meta de la 15.ª etapa, mientras los ciclistas de la Vuelta a España pasaban zumbando.

En otro punto del trayecto, un manifestante que portaba una bandera palestina se acercó demasiado al pelotón en movimiento y provocó que un par de ciclistas se estrellaran.

Las protestas dirigidas a un equipo de propiedad israelí han acaparado repetidamente la atención en la Vuelta a España, en la que más de 180 ciclistas pedaleaban 3.100 kilómetros a través de las tranquilas carreteras rurales de España. Seis de las últimas diez etapas han sido acortadas o interrumpidas debido a las protestas y más de 20 personas fueron detenidas por la policía.

La campaña militar de 23 meses de Israel en territorio palestino, lanzada en respuesta al mortal ataque de Hamás el siete de octubre de 2023 en Israel, enfureció a muchos españoles, incluido su gobierno de izquierda, conocido por su franqueza.

Las protestas en los márgenes de la Vuelta han obtenido el respaldo tácito del gobierno y han catalizado la posición más firme contra Israel de cualquier nación europea desde que comenzó la operación militar sostenida.

Mientras Israel ha defendido sus acciones militares en Gaza y ha acusado a España de alinearse con Hamás, la guerra ha matado hasta ahora al menos a 64.803 personas en la Franja de Gaza, según el ministerio de Salud del territorio, mientras la hambruna se apodera de su ciudad más grande.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, se unió a Irlanda y Noruega en el reconocimiento de un Estado palestino el año pasado, y España se convirtió en el primer país europeo en solicitar a un tribunal de la ONU permiso para unirse al caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio.

Los manifestantes de la Vuelta argumentaron que, si los equipos rusos han sido vetados de los eventos deportivos internacionales por la guerra en Ucrania, los equipos israelíes deberían ser castigados de igual manera.

La competencia

El danés Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a España el domingo, pero no pudo cruzar la línea de meta triunfante debido a la suspensión de la última etapa de la carrera de tres semanas, luego de que manifestantes en favor de los palestinos bloquearon la llegada en Madrid.

El corredor del equipo Visma–Lease a Bike se hizo con la victoria en la última gran vuelta del año tras imponerse en la etapa de montaña del sábado y ampliar su ventaja sobre el portugués João Almeida a un minuto y 16 segundos.

El recorrido del domingo desde Alalpardo hasta la capital fue poco más que una procesión para el pelotón, pero con los corredores ya en la ciudad se detuvieron en torno a las 18:20 hora local.

Vingegaard apareció en televisión estrechando la mano de sus compañeros de equipo mientras reinaba la confusión, antes de que se confirmara que la carrera no llegaría a la meta prevista.

"Por razones de seguridad, la etapa 21 de La Vuelta ha finalizado anticipadamente. No habrá ceremonia de podio", dijeron los organizadores, mientras miles de manifestantes llenaban el centro de Madrid.

Según informó la agencia Reuters, la carrera, que enfrentó manifestaciones que provocaron el caos desde la quinta etapa, fue un hito para Vingegaard, quien ha obtenido su tercera victoria en una gran vuelta, después del Tour de Francia de 2022 y 2023, y también es el primer ganador danés de la carrera española.

Almeida, del equipo UAE Team Emirates XRG, fue segundo y el británico Tom Pidcock, tercero, su primer podio en una gran vuelta.