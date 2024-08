El presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este martes en el palacio del Planalto al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quien llegó al encuentro sin intermediación de la embajada argentina, caldeando así la ya tensa relación entre el Gobierno de Javier Milei y Brasilia.

El dato político obvio es el antagonismo creciente entre el mandatario brasileño y el presidente Milei, que luego de más de ocho meses en funciones no sólo no se han reunido sino que han mantenido un frecuente fuego cruzado, poniendo en un lugar sensible la histórica relación bilateral.

Sin embargo, y ante la presencia de importantes funcionarios del Partido dos Trabalhadores, como por ejemplo el ministro de Hacienda Fernando Haddad, o el excanciller Celso Amorin, el gobernador bonaerense dejó el Planalto sin compromisos concretos en materia de inversión o cooperación.

La reunión entre Kicillof y Lula tuvo una duración de más de dos horas. Además del presidente Lula, participaron el ya mencionado ministro de Hacienda, y el asesor especial de Asuntos Internacionales Amorim, uno de los hombres de mayor confianza del mandatario. Se difundió que los funcionarios hicieron un “repaso de temas de interés” para los países y “apreciaciones”.

“El martes vamos a ir a Brasil para tener tres reuniones muy importantes: Kicillof se reunirá con el vicepresidente Geraldo Alckmin; además será recibido por el ministro de Hacienda (Fernando Haddad) y por el Canciller (Mauro Vieira)”, detalló el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el pasado lunes, sin anticipar la cumbre con el presidente de Brasil.

Sin dudas, la reunión no pasará desapercibida para el Gobierno nacional, que acumula una serie de incidentes verbales y cruces entre los mandatarios de las principales economías de Sudamérica. Además la foto entre Kicillof y Lula puede instalar al primero como el opositor más relevante en el plano argentino.

"Exploramos las perspectivas a futuro respecto del rol de las empresas brasileñas que invierten y generan empleo en la provincia de Buenos Aires", dijo el gobernador a la salida del Planalto.

"El futuro de la Argentina está en buena medida en nuestro vecinos, y particularmente en Brasil", agregó Kicillof

Por su parte, el Gobierno del PT expresó en una declaración oficial que el encuentro forma parte de “la diplomacia de América del Sur” y que las reuniones fueron “para tratar asuntos importantes para Brasil y para Argentina”.

Con tango instrumental de fondo, el Palacio del Planalto difundió en redes sociales imágenes de la reunión entre Lula y Kicillof, mostrando un encuentro relajado y distendido. Pese a ello, el gobernador vuelve a la Argentina sin proyectos de inversión concretos