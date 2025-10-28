Al menos 64 personas murieron y 81 fueron arrestadas este martes en un fuerte operativo militar en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho.

Las acciones en los complejos Alemão y Penha involucró a más de 2500 agentes de la Policía Civil y Militar en lo que se conoció como Operación Contención cuya investigación se realizó durante un año y la planificación del desembarco en las favelas duró sesenta días, según informó Diario do Río.

En medio de los intercambios de disparos y el incendio de barricadas, los agentes de seguridad incautaron 72 fusiles mientras búscan a los líderes del Comando Vermelho con ordenes de capturas emitidas tras las investigaciones de la División de Represión de Narcóticos (DRE) , bajo la dirección del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro.

Las organizaciones criminales respondieron al avance militar con el lanzamiento de explosivos desde drones y disparos. Entre las personas fallecidas se cuentan a dos agentes de las fuerzas de seguridad.

"Nos mantendremos firmes en la lucha contra el crimen organizado. Lo que enfrentamos ya no es delincuencia común; es narcoterrorismo. Los criminales utilizan tecnología de guerra: drones, bombas y armamento pesado. Pero el Estado está preparado ”, declaró el gobernador Cláudio Castro en una conferencia de prensa en el Centro Integrado de Comando y Control (CICC) .

El mandatario también aclaró que los enfrentamientos tienen lugar en zonas boscosas para evitar víctimas civiles en las zonas urbanas de la ciudad brasilera.