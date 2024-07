Tras el anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en Venezula, el presidente argentino Javier Milei cuestionó los resultados.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, expresó.

Y advirtió: “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

En respuesta, Maduro expresó: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Este domingo, el Consejo Electoral de Venezuela dio a conocer que el actual presidente, Nicolás Maduro, obtuvo el el 51,2% del total. El resultado fue en contra de muchas encuestas previas.

Los sondeos daban por ganador al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que de manera oficial, según se informó, consiguió el 44,2% del total.

De manera diplomática, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto.

"Seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”, expresaron.