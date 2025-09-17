Desde el pasado lunes, el Santuario Histórico de Machu Picchu atraviesa una situación tensa que podría llevarlo a perder su designación como una de las Siete Maravillas del Mundo. El Patrimonio de la Humanidad recibe miles de visitantes diariamente, siendo el punto turístico más importante de Perú y una gran fuente de ingreso económico para el país. No obstante, la deficiente gestión frente a la alta presión del turismo derivó en protestas, interrupciones en el servicio del ferrocarril y miles de turistas varados esta semana.

Los problemas en la gestión del transporte

El conflicto se remonta a comienzos de septiembre, cuando expiró la concesión de la empresa Consettur, que durante 30 años fue la responsable del transporte de turistas en autobús desde Aguas Calientes hasta la zona arqueológica de Machu Picchu. El Gobierno designó a Perú Rail para asumir esta tarea a partir del 5 de septiembre. Sin embargo, la nueva empresa denunció un presunto “sabotaje” en el traslado de sus unidades y anunció que comenzará a operar cuando se pueda garantizar un transporte seguro. En este marco, las comunidades de la zona iniciaron una serie de protestas para denunciar la falta de medidas por parte del Gobierno para evitar que los turistas se vean perjudicados y exigir la llegada de la nueva flota de autobuses. Como medida de fuerza, los manifestantes decidieron bloquear las vías ferroviarias que conectan Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, colocando troncos, piedras y realizando excavaciones no autorizadas.

En la noche del pasado lunes, en medio de la protesta, la Policía Nacional se hizo presente en la zona para tratar de liberar las vías y permitir la evacuación de los turistas. Sin embargo, ocurrió un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que se negaron a abandonar la zona. Como resultado, unos 17 civiles resultaron heridos .

Este martes, las autoridades de Perú informaron que unos 1.600 turistas que se encontraban varados fueron evacuados de una estación de tren cercana a Machu Picchu hacia Cuzco. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, afirmó que otros 900 visitantes no lograron salir debido a problemas de seguridad en las vías.

Peligra la designación como Maravilla del Mundo