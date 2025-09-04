Murió el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani murió a los 91 años. La noticia fue confirmada este jueves por el Grupo Armani a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señaló la compañía. Según el parte, el modisto falleció en su hogar, acompañado por sus familiares.

Armani fue una de las figuras más influyentes de la moda internacional en el siglo XX y XXI. Fundó su marca en 1975 y la convirtió en un sello de indumentaria, perfumes, relojes, hoteles de lujo y decoración. El estilo también marcó tendencia en la alta costura y en la vestimenta femenina y masculina.

En paralelo, Armani seguía activo en la dirección creativa de su marca hasta su fallecimiento. A pesar de haber expresado en 2024 su intención de retirarse, continuó supervisando personalmente las colecciones y eventos de la firma.

Su última aparición pública fue en enero de 2025, durante el desfile de alta costura primavera/verano 2025 de Armani Privé en París . Además, estaba preparando una exposición especial para celebrar el 50º aniversario de la marca, programada para la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2025 .

Su marca alcanzó una proyección mundial convirtiéndose en un símbolo de lo sofisticado. Además, sus trajes fueron elegidos por artistas de Hollywood y figuras políticas.

A lo largo de su carrera, Giorgio Armani acumuló una de las mayores fortunas de la industria de la moda. La revista Forbes lo incluyó durante años entre los diseñadores más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en miles de millones de dólares.