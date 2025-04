Este lunes falleció, a los 88 años, el papa Francisco, primer Santo Pontífice latinoamericano frente a la Iglesia Católica.

Durante sus 13 años de papado dejó varias frases, ideas y posturas sobre el aborto, el capitalismo, los abusos sexuales en la iglesia, su vida personal, entre otros. Aquí, un repaso.

“Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”

Desde el inicio de su pontificado, Francisco enfatizó la misericordia de Dios, insistiendo en que la Iglesia debía ser un refugio para los pecadores y no un tribunal de condena. Esta frase, pronunciada en una de sus primeras homilías como papa en 2013, sintetiza su visión de una fe basada en la compasión y el perdón.

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad”

Con estas palabras, Francisco expresó su deseo de una Iglesia comprometida con el mundo real, cercana a los fieles y dispuesta a enfrentar los desafíos sociales. Fue un llamado a la acción que resonó en sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan con las comunidades más necesitadas.

“Hagan lío”

Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en 2013, Francisco animó a los jóvenes a sacudir las estructuras establecidas y a transformar la sociedad con valores cristianos. Esta frase se convirtió en un lema para quienes buscan una fe más activa y comprometida.

“La realidad se entiende mejor desde las periferias que desde el centro”

Uno de los temas centrales de su pontificado fue la importancia de mirar la sociedad desde la perspectiva de los marginados. Francisco insistió en que la Iglesia debía darles voz a los pobres y excluidos, en lugar de centrarse únicamente en las élites y los poderosos.

“El dinero debe servir y no gobernar”

En una crítica directa al sistema económico global, el papa Francisco denunció la idolatría del dinero y la desigualdad que genera. En su encíclica Evangelii Gaudium, reiteró la necesidad de poner la economía al servicio de las personas, en especial de las más vulnerables.

“Cuiden la casa común”

Esta frase resume su llamado a la protección del medioambiente, plasmado en su encíclica Laudato Sí. Francisco fue el primer papa en colocar la crisis climática como una prioridad para la Iglesia, instando a gobiernos y ciudadanos a asumir su responsabilidad en la preservación del planeta.

“El mundo necesita más puentes y menos muros”

En un contexto de crecientes conflictos y discursos de odio, Francisco abogó por el diálogo y la solidaridad entre naciones y culturas. Su mensaje fue una clara crítica a las políticas de exclusión y a la falta de acogida a los migrantes y refugiados.

“No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro”

Con esta frase, el papa Francisco enfatizó que todos tienen la posibilidad de redimirse y cambiar. Su mensaje promovió una Iglesia que acoge en lugar de rechazar, reafirmando la capacidad de transformación personal.

“No podemos tolerar más abusos en la Iglesia”

Uno de los temas más delicados de su pontificado fue la crisis de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica. Con estas palabras, Francisco reconoció la gravedad de la situación y promovió reformas para enfrentar la impunidad y brindar justicia a las víctimas.

“Recen por mí”

Desde su primer día como papa, Francisco pidió constantemente oraciones a los fieles. Con esta sencilla frase, mostró humildad y cercanía con las personas, alejándose de la imagen de un pontífice distante e inalcanzable.

El Pastor, el libro sobre conversaciones con el Papa Francisco

Los periodistas Francesca Ambrogetti, italiana, y Sergio Rubin, argentino, publicaron el libro "El Pastor", en el cual reflejaron diez años de conversaciones con Francisco en torno a los desafíos de su papado. Fue en una de las tantas entrevistas que le realizaron donde les confesó que no se sentía viejo y conoció la felicidad desde la infancia. Algunas de las frases que se plasman en esa obra:

1) “Es importante la defensa de la vida en todos sus momentos, no solo desde la concepción, sino hasta la muerte natural. Además, no basta con oponerse al aborto y desinteresarte de una mujer con un embarazo no deseado. Por otra parte, debemos acompañar a quien abortó porque ciertamente es una decisión traumática con consecuencias anímicas”.

2) “El dinero es una tentación fuerte. El diablo entra por el bolsillo, la corrupción empieza por el dinero y con el dinero se compran conciencias. Y en la Iglesia esto lamentablemente pasó. Para decirlo de un modo llano, en el IOR (el banco vaticano) tuve que ‘cortar cabezas’”.

3) “En ninguna parte de la Biblia figura un mandamiento de producir pobreza. Sí es bienaventurado el pobre de espíritu, el que no está apegado a la riqueza. Pero de ninguna manera está mal producir riqueza para el bien de todos. Diría más: producir es un acto de justicia”.

4) “El abuso sexual no solo es un delito, sino un delito grave cuyo daño es irreparable y obviamente demanda una severa condena. El proceso (para combatirlo) que se inició dentro la Iglesia antes de mi elección está teniendo resultado. El informe que la Justicia de Pensilvania difundió en 2018 detectó poquísimos casos desde 2002″.

5) “No condeno al capitalismo como me adjudican algunos. Tampoco estoy en contra del mercado, sino a favor de lo que Juan Pablo II definía como ‘economía social de mercado’. Esto implica la presencia de una ‘pata’ reguladora, que es el Estado, que debe mediar entre las partes. Es una mesa de tres patas: Estado, capital y trabajo”.

6) “A quienes sufrieron el ‘rechazo de la Iglesia’ (por ser homosexuales), les haría saber que no es el ‘rechazo de la Iglesia’, sino de ‘personas de la Iglesia’; la Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos. En el caso de los padres (con un hijo gay), ignorarlo, ni qué hablar apartarlo, es una falta de paternidad y maternidad”.

7) “La ayuda económica del Estado al desempleado debe ser pasajera para no afectar la cultura del trabajo. Además, tengamos en cuenta que el trabajo hace a la dignidad de las personas y una cosa es vivir de la caridad y otra es ganárselo con el propio esfuerzo”.

8) “Los atropellos a la dignidad del trabajador y sus derechos no solo provienen de ciertos patrones, sino también de aquellos sindicatos que se enferman porque sus dirigentes van lentamente elevando su nivel de vida y olvidándose de sus representados”.

9) “Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira. Tampoco estuve afiliado a la Guardia de Hierro. Pero en la hipótesis tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo?.

10) “El propósito de viajar a la Argentina sigue vigente. Es injusto decir que no quiero ir”.