La reconocida científica y activista Jane Goodall, reconocida por la defensa del medio ambiente y sus estudios sobre los chimpancés murió este miércoles a los 91 años.

La mujer dejó su pueblo natal en Inglaterra para radicarse en el este de África y dedicar su vida a conocer a fondo las relaciones de los primates como también el vínculo con la evolución humana.

El fallecimiento de la etóloga fue dado a conocer por el instituto que lleva su nombre. La institución informó que murió por causas naturales cuando realizaba una gira por California, Estados Unidos.

Entre los cambios que incorporó, al romper las reglas científicas de la década del 60', figuran darle nombres a los chimpancés en lugar de números, registrar sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones en su trabajo. Uno de los descubrimientos fue que los primates podían utilizar herramientas, según publicó Reuters.

Goodall fue nombrada Dama del Imperio Británico en el 2003 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en 2025.