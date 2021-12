Joan Didion fue una autora y ensayista, conocida por ser una de las voces más personales de la literatura estadounidense del siglo XX. Escribió textos clásicos como “El álbum blanco” y “El año del pensamiento mágico”.



Escribía también memorias, novelas y guiones, y recibió en 2013 la Medalla Nacional de las Artes.

La autora falleció en su departamento de Nueva York. "Nos entristece profundamente informar que Joan Didion murió esta mañana en su casa en Nueva York, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson", señaló su publicista Paul Bogaards, en un anuncio a los medios de comunicación.

Didion, originaria de Sacramento, se mudó a Nueva York después de graduarse de la Universidad de California, Berkeley. Allí comenzó a trabajar para Vogue, según Bogaards. Luego se convirtió en periodista y escritora, publicando múltiples volúmenes de ensayos, libros de no ficción, memorias, novelas y guiones.

Las obras de Didion incluyen El año del pensamiento mágico, publicada en 2005, sobre la muerte de su esposo John Gregory Dunne, la cual también fue adaptada a una obra de teatro. Este relato profundo, en el que cuenta su duelo, su matrimonio, la idea de familia que formaban y la devastación, ganó varios premios. Años después, Didion escribió Noches azules, publicada en 2011, sobre la enfermedad y el fallecimiento de su única hija Quintana Roo.

En 2021, se publicó el libro Let Me Tell You What I Mean, una compilación de piezas que escribió Didion de 1968 a 2000.

Entre los muchos premios que ganó Didion se encuentran la Medalla de Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses de la National Book Foundation en 2007, la Medalla de Oro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 2005, y la Medalla Nacional de Artes y Humanidades que le otorgó el entonces presidente Barack Obama en 2013.

Su vida también inspiró el documental Joan Didion: The Center Will Not Hold (2017), disponible en Netflix.

