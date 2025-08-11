Después de pasar dos meses y cuatro días en estado crítico, hospitalizado, luego de haber sufrido un ataque mientras lideraba un mitín político, falleció Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial y senador de Colombia.

Su esposa, María Claudia Tarazona, lo despidió con un mensaje en el que agradeció el amor compartido, resaltó su papel como padre y prometió cuidar de sus hijos.

La repercusión en ámbitos políticos y en la opinión pública colombiana fue inmediata al conocerse la información durante la madrugada del deceso de esta figura política, que estaba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Uribe había sido baleado en un atentado sufrido el pasado 7 de junio, durante un acto político en Bogotá.

Tenía 38 años y era un postulante que tenía apoyo popular como para aspirar con posibilidades ciertas de alcanzar el sillón presidencial. Permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Su evolución presentó breves momentos de mejoría, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorehabilitación, pero su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

El ataque se había producido en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá donde el senador participaba en un evento de campaña y en esas circunstancias un adolescente, camuflado entre los asistentes, le disparó a muy corta distancia.

La indignación por el atentado contra Uribe y en contra de la violencia política promovieron marchas como la efectuada 15 de junio pasado cuando miles de personas marcharon en distintas ciudades, entre ellas Cartagena, en silencio, para pedir justicia y manifestar su repudio.

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, en el seno de una familia con larga trayectoria política. Su abuelo materno fue el expresidente Julio César Turbay y su abuelo paterno, Rodrigo Uribe Echavarría, dirigió el Partido Liberal. A los cinco años perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, durante una fallida operación de rescate tras su secuestro ordenado por Pablo Escobar.

Se formó en el colegio Los Nogales y estudió Derecho en la Universidad de los Andes, cursando después una maestría en Políticas Públicas. A los 25 años fue elegido concejal de Bogotá, luego ocupó la Secretaría de Gobierno en la alcaldía de Enrique Peñalosa. En las elecciones de 2022 fue el senador más votado del país por el Centro Democrático.

El presunto autor material de los disparos, un joven de 15 años, fue detenido minutos después de producirse el hecho. En videos viralizados se observó al adolescente, quien reconoció haber disparado “por plata y por su familia”. Además, la Fiscalía vinculó a otros cinco adultos, sospechosos de participar como coautores y encubridores. Entre ellos fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como supuesto coordinador del crimen.