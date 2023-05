Murió Ray Stevenson, actor de Thor y Star Wars, a los 58 años

El intérprete Ray Stevenson, murió a los 58 años dejando un gran pesar en el mundo cinematográfico.



El actor se encontraba trabajando en Italia como parte del reparto de la película Cassino in Ischia, dirigida por Frank Niota, filme dramático de acción “neorrealista” que protagonizaba en el papel del personaje de Nic Cassino, una estrella de las películas de acción en horas bajas que intenta revitalizar su carrera. Según los medios italianos, el actor comenzó a encontrarse indispuesto durante una de las primeras jornadas de grabación. Fue trasladado al hospital Rizzolla, donde falleció días después.



El artista estaba a punto de cumplir 59 años el 25 de mayo, y su muerte se produjo el domingo pasado, según confirmó su publicista Nicki Fioravante a los medios de comunicación. Aún se desconocen las causas de su deceso.



Recientemente protagonizó el film "RRR", en el papel del villano Scott Buxton. La película ganó el Oscar a la mejor canción original y fue la segunda película más taquillera de la India en 2022. También apareció en “RRR” y las películas de “Thor”.



George Raymond Stevenson, más conocido como Ray Stevenson, nació en Lisburn en Irlanda del Norte, el 25 de mayo de 1964. El actor se trasladó a Inglaterra cuando era niño. Es más famoso por haber interpretado a Tito Pullo en la serie Roma, al célebre capitán Barbanegra (pirata famoso en la edad de oro de la piratería) en la serie de piratas Black Sails y al mafioso ucraniano Isaak Sirko en la séptima temporada de la serie Dexter.5​​

Stevenson aparecerá en la próxima serie de Star Wars "Ahsoka" como Baylan Skoll este agosto y asistió al evento Star Wars Celebration 2023 el mes pasado. En ese evento, el actor habló sobre su emoción por formar parte del proyecto, del que dijo “llegar a empuñar el sable de luz es simplemente la mejor sensación del mundo.”

"Ahsoka" es la tercera serie de televisión relacionada con Star Wars que Stevenson protagonizó, al haber puesto voz previamente al papel de Gar Saxon en "Star Wars: Rebels" de 2016 y en dos episodios de "Star Wars: Clone Wars" en 2020.

El actor británico tiene más de 60 créditos como actor que se remontan a la década de 1990, pero su papel revelación llegó en 2005 cuando protagonizó a Titus Pullo en la serie de la BBC/HBO "Rome", ambientada en los últimos días de la República Romana y que también protagonizó la actriz de "Banshees of Inisherin" Kerry Condon, James Purefoy y Kevin McKidd.

También, es conocido por su papel de Volstagg, un "bullicioso miembro de los Warriors Three", en la franquicia "Thor" de Marvel. Stevenson apareció como Volstagg en la película "Thor" de 2011, y volvió a interpretar al personaje en 2013 para “Thor: The Dark World” y en "Thor: Ragnarok" de 2017.

Sus primeros créditos incluyen papeles en series de televisión como "A Woman's Guide to Adultery", "The Dwelling Place" y "Band of Gold", en la que apareció en nueve episodios. También apareció en las dos temporadas de "City Central" como el detective Tony Baynham a finales de los 90.

Durante la década de los ochenta, Stevenson actuó como estrella invitada en varias series de televisión, como "The Walking Dead" y "At Home with Braithwaites", antes de protagonizar películas como "Outpost" en 2008 y “Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant” en 2009.

Stevenson pasó a protagonizar grandes películas a lo largo de la década de 2010, como la comedia de acción "The Other Guys" junto a Will Ferrell y Mark Wahlberg en 2010, la adaptación de Paul W.S. Anderson de “The Three Musketeers" en 2011, "Divergent" y “The Book of Eli".

