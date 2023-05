Este miércoles, falleció Tina Turner en Suiza, según anunció su representante.



“Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirma el comunicado. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”. Llevaba retirada desde hacía años y sufría un cáncer intestinal, diagnosticado en 2016, y un trasplante de riñón en 2017.

La artista rockera norteamericana murió luego de transitar por una larga enfermedad, según anunció Bernard Dogherty, vocero británico de la intérprete citado por Sky News.

Recordamos un show en vivo de Tina Turner:

Anna Mae Bullock (Brownsville, Tennessee; 26 de noviembre de 1939-Küsnacht, Suiza; 24 de mayo de 2023), más conocida como Tina Turner, fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la «Reina del Rock».



Se retiró del escenario y la música en 2013 a la edad de 73 años después de una carrera musical de 54 años.

Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm. Ella comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo "A Fool in Love" en 1960 como uno de los dos miembros de la banda musical Ike & Tina Turner. El éxito siguió con una serie de éxitos notables entre la pareja como «River Deep – Mountain High», «Proud Mary» y «Nutbush City Limits», una canción que ella escribió. En su autobiografía llamada «I, Tina», reveló que fue expulsada por la violencia doméstica durante su matrimonio con Ike Turner.

Como solista, su álbum Private Dancer de 1984, producido por Mark Knopfler, la lanzó de nuevo al estrellato. Canciones de la época como «What's Love Got to Do with It», «Let's Stay Together», «We Don't Need Another Hero» y «The Best» lograron el éxito a nivel internacional y solidificaron su carrera como solista.



Expandió su carrera hacia el cine en 1975 al actuar en "Tommy" (de Ken Russell), en 1985 con la película Mad Max Beyond Thunderdome y nuevamente en 1995 con un papel menor en Last Action Hero.



Su propia vida fue llevada al cine en What's Love Got to Do with It de 1993, siendo personificada por Angela Bassett. En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All the Best.

Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger.



Vendió más de doscientos millones de álbumes en todo el mundo.​ En 2008 abandonó su semirretiro para recorrer el mundo con su gira Tina!: 50th Anniversary Tour, la cual se llevó a cabo también en 2009. La gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo.6

En 2013 adquirió la nacionalidad suiza, a la vez que renunció a su nacionalidad estadounidense.​ Además confirmó ese año que se retiraba para siempre de la música.

(Fuente El País - Wikipedia)