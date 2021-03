La junta militar de Myanmar revocó las licencias de cinco medios de comunicación mientras busca tomar medidas drásticas contra la cobertura independiente de las protestas contra el golpe de estado, en una escalada contra la libertad de prensa en el país.

Se ordenó el cierre de Mizzima, Democratic Voice of Birma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now y 7Day News, según un anuncio en la emisora estatal MRTV. Dijo que a las empresas "ya no se les permitía transmitir, escribir o dar información utilizando ningún tipo de plataforma de medios o cualquier tecnología de medios".

Los medios han informado ampliamente sobre las protestas por el golpe de estado en las últimas semanas, así como sobre la brutal respuesta de las fuerzas de seguridad. Cientos de miles de personas han salido a las calles para pedir a los militares que devuelvan el poder al gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi. La policía y las tropas han respondido con fuerza letal, matando a más de 50 personas. Los expertos en derechos advierten que el ejército adoptó la táctica de "disparar a matar".

El lunes por la noche, antes de que la junta anunciara que prohibiría varias empresas de medios, soldados y policías allanaron la sede de Myanmar Now, confiscando computadoras, parte del servidor de datos de la sala de redacción y otros equipos. Las oficinas fueron evacuadas como medida de precaución el 28 de enero cuando se intensificaron las conversaciones sobre un posible golpe y estaban vacías en ese momento, dijo un representante.

Cerca de 1.800 personas han sido detenidas durante las represiones del ejército, incluidas decenas de periodistas. En un perturbador video compartido la semana pasada, Kaung Myat Hlaing, un periodista que trabaja para DVB en la ciudad sureña de Myeik, filmó desde su balcón mientras las fuerzas de seguridad rodeaban su apartamento, gritándole que bajara. Lo que suena como disparos se puede escuchar de fondo. Grita, instando a sus vecinos a que lo ayuden. DVB confirmó más tarde que había sido detenido.

Seis periodistas, incluido el fotoperiodista de Associated Press Thein Zaw, han sido acusados de violar una ley de orden público por cubrir el golpe. Podrían ser encarcelados hasta por tres años.

DVB dijo que no estaba sorprendido por la cancelación de su licencia, y agregó que continuaría transmitiendo por televisión satelital y en línea. "Nos preocupamos por la seguridad de nuestros reporteros y nuestro personal, pero en el levantamiento actual, todo el país se ha convertido en "periodistas ciudadanos" y no hay forma de que las autoridades militares cierren el flujo de información", dijo el director ejecutivo Aye Chan Naing a Associated Press.

Desde el golpe, los manifestantes inundaron las redes sociales con imágenes de las protestas y utilizaron Facebook Live para documentar la represión militar de manifestantes pacíficos. La junta intentó bloquear las redes sociales a principios de febrero, pero muchos eludieron las restricciones utilizando redes privadas virtuales (VPN). Sin embargo, por la noche, cuando el ejército realiza redadas en hogares, la junta impone de forma rutinaria un cierre de Internet en todo el país.

Los sindicatos están tratando de impulsar un "movimiento de desobediencia civil" en curso, una campaña que insta a los funcionarios públicos a boicotear el trabajo bajo un régimen militar que ya ha afectado duramente a la maquinaria estatal.

El impacto se ha sentido en todos los niveles de la infraestructura nacional, con interrupciones hospitalarias, oficinas ministeriales vacías y bancos que no pueden operar. La junta advirtió que los funcionarios públicos “serán despedidos” con efecto inmediato si continúan en huelga.

Fuente: The Guardian