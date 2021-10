Natalia Oreiro y su hijo Merlín Atahualpa Mollo Oreiro recibieron por decreto la ciudadanía rusa.



La artista guarda una afectuosa relación con el público de ese país y un cariño especial por Rusia y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. En 2018 grabó una canción dedicada al Mundial de Fútbol y en 2019 hizo una gira por trece ciudades rusas.

La actriz y cantante, que en 2020 presentó por plataformas el documental "Nasha Natasha" acerca de sus giras por Rusia donde es una estrella popular, recibió la noticia este lunes y prepara un texto acerca de la decisión tomada por el presidente Vladimir Putin. El mandatario otorgó la ciudadanía de ese país a la intérprete uruguaya Natalia Oreiro y a su hijo argentino Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, según se informa en el sitio web oficial de información legal de Rusia.



En la nómina de personas recién naturalizadas, se incluyó a Natalia Marisa Oreiro Iglesias, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto a su hijo, Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina, detalló el medio Rusia Today en su portal en español actualidad.rt.com.



La noticia, fue confirmada telefónicamente a Télam por Natalia Oreiro, quien anticipó que se encontraba escribiendo un texto referido a lo acontecido. El otorgamiento de la ciudadanía para Natalia y su hijo parece haber sido fruto de un comentario de la artista en la televisión rusa, donde señaló: "Me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa que yo”.



Luego, afirmó en declaraciones a RIA Novosti que no iba a vivir en Rusia, pero buscaba la ciudadanía de este país como un "honor desde el punto de vista simbólico" y una "manera de agradecer (al pueblo ruso) por todo el amor" que le dan.



La artista, también comentó “el amor incondicional de mis seguidores rusos.. es algo que me conmueve. Cuando me preguntan el por qué no tengo una respuesta porque es algo que te pasa en el corazón”.



Otras muestras públicas de ese lazo se verificaron en enero último cuando sostuvo "si hay que darse la vacuna (contra la Covid-19), me doy la rusa, sin dudarlo" y el 12 de junio pasado cuando felicitó a los ciudadanos del país eslavo por el Día de Rusia con un video fue publicado en la cuenta de Twitter de la Embajada rusa en Argentina.





(Fuente Télam)