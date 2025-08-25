El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lamentó “profundamente” el “trágico accidente” registrado este lunes en el hospital Nasser de la Franja de Gaza, donde han muerto al menos 20 personas, entre ellas cuatro periodistas, tras un ataque israelí denunciado por las autoridades gazatíes.

En un comunicado, el gobierno israelí señaló que valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. También agregó que las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva. “Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamas. El objetivo es derrotar a Hamas y traer a nuestros rehenes a casa”, sostuvo.

Esto se produce luego de que el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), informara de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo hospitalario. Posteriormente, coincidiendo con el arribo de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Fuente: Europa Press