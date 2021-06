Las economías de todo el mundo casi se paralizaron durante los 15 meses de la pandemia de coronavirus, lo que provocó una caída sorprendente en las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Pero los aviones inactivos, los negocios cerrados y las rutas silenciosas apenas tuvieron efecto sobre la acumulación constante de dióxido de carbono en la atmósfera: científicos de la Institución Scripps de Oceanografía y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dijeron el lunes que había alcanzado los niveles más altos desde Las mediciones precisas comenzaron hace 63 años.

Las nuevas cifras sirven como un duro recordatorio de que, aún cuando el presidente Biden y otros líderes mundiales hacen promesas sin precedentes sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar la marea del cambio climático requerirá esfuerzos muy masivos durante un período de tiempo mucho más largo.

El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero clave, atrapa el calor de la superficie del planeta que de otro modo escaparía al espacio. Gran parte del dióxido de carbono se degrada después de unos 100 años, pero la tasa global actual de emisiones es suficiente para compensar esa tasa y aumentar aún más la concentración atmosférica del gas, lo que hace que el planeta se caliente de manera constante.

El informe del aumento del dióxido de carbono atmosférico se publicó en vísperas de una reunión del Grupo de los Siete países industrializados, donde se espera que el cambio climático sea un tema central. La reunión del G-7 tiene como objetivo impulsar a los principales países emisores hacia acciones más ambiciosas antes de la importante conferencia climática internacional en Glasgow en noviembre.

“La quema de combustibles fósiles está realmente en el centro de esto. Si no abordamos la quema de combustibles fósiles, el problema no desaparecerá”, dijo Ralph Keeling, geoquímico de Scripps, en una entrevista, y agregó que, en última instancia, el mundo tendrá que hacer recortes de emisiones que son “mucho mayores y sostenidas” que cualquier cosa que hayamos visto durante la pandemia.

Los científicos de Scripps y la NOAA dijeron el lunes que los niveles de dióxido de carbono atmosférico alcanzaron su punto máximo en mayo, llegando a un promedio mensual de casi 419 partes por millón.

Eso representa un aumento con respecto a la media de mayo de 2020 de 417 partes por millón, y marca el nivel más alto desde que comenzaron las mediciones hace 63 años en el observatorio NOAA en Mauna Loa, Hawái. Dos veces en 2021, los niveles diarios registrados en el observatorio han superado las 420 partes por millón, dijeron los investigadores.

“En 2020 se registró una caída histórica en las emisiones, pero el hecho es que aún cuando en ciertos momentos más de la mitad de la población mundial estuvo bloqueada, las emisiones solamente cayeron un 6 por ciento. Esto debería ser un recordatorio aleccionador de lo asombrosamente difícil que será llegar al cero neto y de cuánto trabajo nos falta hacer ”, dijo Jason Bordoff, director fundador del centro de energía global de la Universidad de Columbia, en un correo electrónico.

“Cerrar la actividad económica no es una forma viable o deseable de reducir las emisiones y, a medida que las economías se abren de nuevo, no es sorprendente que las emisiones estén aumentando porque todavía no hemos implementado los cambios necesarios para el sistema general de cómo producimos y consumimos energía."

El aumento de la concentración de CO2 por sí solo no fue particularmente sorprendente para los científicos, que han visto cómo la cifra aumenta constantemente con el tiempo. Lo revelador fue el hecho de que la caída de las emisiones durante la pandemia se haya taducido en un pobre freno al aumento.

“Es significativo porque muestra que todavía estamos completamente en el camino equivocado”, dijo Pieter Tans, científico senior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA, en una entrevista. "La tasa de aumento ha sido la más alta de la última década y todavía crecemos a la misma tasa".

Tans señaló que los humanos continúan agregando alrededor de 40 mil millones de toneladas métricas de contaminación por dióxido de carbono a la atmósfera cada año, y que evitar cambios catastróficos en el clima requerirá reducir ese número a cero lo más rápido posible.

Hacer eso se traduce en objetivos abrumadores. En noviembre de 2019, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que, a menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero cayeran un 7,6 por ciento cada año entre 2020 y 2030, el mundo perdería la oportunidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, un objetivo clave del acuerdo de París.

El año pasado, un informe del mismo grupo dijo que para alcanzar ese objetivo, los países necesitarían multiplicar por cinco sus compromisos actuales de reducción de emisiones, una aspiración que requeriría cambios rápidos y profundos en la forma en que las sociedades viajan, producen electricidad y comen.

Es claro, que no todos los países tienen la misma responsabilidad sobre el fenómeno de las emisiones. El último registro mundial del sitio Our World in Data”, muestra que mientras los países africanos apenas emiten por encima de lo que sus habitantes necesitan para respirar, los habitantes de los gigantes industriales emiten hasta 25 veces más CO2.

Después de la parálisis de 2020, los investigadores han descubierto que las emisiones causadas por la humanidad se recuperaron con bastante rapidez después de disminuir drásticamente al comienzo de la pandemia.

En 2020, la demanda de energía primaria disminuyó casi un 4 por ciento y las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía se redujeron en un 5,8 por ciento, según la Agencia Internacional de Energía, la mayor disminución porcentual anual desde la Segunda Guerra Mundial.

En términos absolutos, la disminución de las emisiones de casi 2 mil millones de toneladas de CO2 “no tiene precedentes en la historia de la humanidad”, dijo la AIE. "En términos generales, esto equivale a eliminar todas las emisiones de la Unión Europea del total mundial". La agencia dijo que la demanda de combustibles fósiles fue la más afectada en 2020, especialmente el petróleo, que cayó un 8,6 por ciento, y el carbón, que cayó un 4 por ciento.