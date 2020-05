Brasil ya es el sexto país en cantidad de muertes atribuidas al CoV (más de 11 mil a esta hora) y está a punto de convertirse también en el sexto país en número de casos, superando a Alemania y Francia por que tiene hace 10 días un promedio de casi 9 mil nuevos casos diarios.

Pero el cuadro de crisis sanitaria no termina allí, por que Brasil registra este año un nuevo avance del Sarampión, con la pandemia del nuevo coronavirus amenazando las tasas de vacunación, la única forma efectiva de prevención.

En lo que va del año, ya hay 2.805 casos confirmados de sarampión, un aumento del 18% comparado con la cantidad de casos que hubo en los primeros cuatro meses de 2019. Y el total aún puede aumentar, ya que hay 3.219 registros adicionales a la espera de diagnóstico.

Actualmente hay transmisión activa de sarampión en 19 estados. Cinco de ellos concentran el 96% de los registros actuales: Pará, Río de Janeiro, São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

En Río de Janeiro, ya hay 826 casos, casi el doble del número registrado en todo el año pasado, cuando hubo 496, señala la Secretaría de Salud del Estado. El avance se atribuye a una migración del brote que ocurrió hasta entonces con mayor fuerza en San Pablo.

La presencia de lugares con baja cobertura de vacunación se identifica como el factor principal para el regreso del sarampión en el país, que ocurrió en 2018, con 10330 casos.

"Mientras que con la Covid una persona infecta entre dos y cinco personas, en el sarampión va de 16 a 18. Es difícil de controlar si no se tiene la vacuna, y solo una dosis no aporta suficientes anticuerpos, se necesitan dos", dice Lessandra Michelin, de SBI (Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas).

"Hemos visto a muchos niños con una sola vacuna”, dice la pediatra Isabella Ballalai, vicepresidenta de SBIM (Sociedad Brasileña de Inmunización).

"Todavía no tenemos los números definitivos, pero ya tenemos la percepción de que se buscan menos vacunas. La gente está buscando la vacuna contra la gripe pero no la del sarampión".

Según Ballalai, incluso con una recomendación de aislamiento, se debe mantener la vacunación de rutina.

En las últimas semanas, ha habido casos de suspensión temporal de servicios en áreas en riesgo de colapso del sistema por Covid-19, como en las ciudades de Amazonas.

En otros lugares, no hay razón para retrasar el calendario. La vacunación es uno de los servicios esenciales".

"Sin lugar a dudas, la distancia ya está afectando la vacunación de rutina, con menos adherencia. Pero eso no nos impide seguir trabajando", dice Núbia Araújo, directora de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo.

Según ella, los municipios han organizado estrategias para mantener la vacunación, como ofrecer vacunas con cita previa o en espacios abiertos dentro de las escuelas.

"No podemos retrasar la vacunación de los niños, porque eso podría aumentar el riesgo de brotes, sobrecargando a los hospitales con enfermedades prevenibles".

La caída de la vacunación durante la pandemia ya es una preocupación para la OMS (Organización Mundial de la Salud).

En una declaración con Unicef, la organización predice que 117 millones de niños podrían quedarse sin la vacuna contra el sarampión debido a Covid-19 en el mundo.

La estimación considera que 24 países cancelaron las vacunas en medio de la pandemia y 13 planearon suspender las campañas por ahora.

Para los expertos, lo ideal es que los municipios adopten formas alternativas de mantener la vacunación de niños y adultos en medio del avance del coronavirus.

Entre las recomendaciones, se encuentran el uso de espacios abiertos y la estructura escolar, la programación para evitar llenar las salas de vacunación y el refuerzo de pautas como el uso de máscaras, excepto para niños menores de 2 años.