El estado de Nueva York anunció el estado de emergencia preventiva ante la posible aparición de la variante Ómicron de coronavirus, medida que entrará en vigencia el próximo 3 de diciembre y que le permitirá adquirir suministros para la lucha contra la pandemia, aumentar la capacidad hospitalaria y combatir la posible escasez de personal, en un sector cuya funcionalidad se ha visto limitada por el alto número de abandonos voluntarios.

La medida también permitiría al Departamento de Salud del Estado limitar los procedimientos no esenciales y no urgentes en los hospitales en favor de un refuerzo de las unidades covid. La gobernadora del Estado, la demócrata Katy Hochul señaló que “hasta ahora, no se ha encontrado la nueva variante ómicron en el Estado de Nueva York, pero estamos en alerta máxima. Está llegando”, dijo.

El periodista Mauricio Zabalza sostuvo en diálogo con "Crónica Matinal" por Canal 10, que el hecho de que "Estados Unidos es un lugar de paso para todas las compañías aéreas, posiblemente haga que el primer caso esté al caer" en esa ciudad. Según Zabalza, la campaña de vacunación en los Estados Unidos alcanzó hasta el momento "sólo al 60 por ciento de la población" lo que implica que "hay un 40 por ciento que no está de acuerdo con las vacunas".

En esa dirección, señaló no obstante que se avanza en la aplicación de las terceras dosis a quienes ya completaron el esquema de inmunización. Sostuvo además que los principales laboratorios como Pfizer y Moderna ya anunciaron que están estudiando "si las vacunas atacan a esta variante".

Ante la baja cantidad de personas inmunizadas, la alcalde Hochul instó nuevamente a los neoyorquinos aún no inmunizados a recibir el pinchazo. “La vacuna sigue siendo una de nuestras mejores armas en la lucha contra la pandemia, y animo a todos los neoyorquinos a que se vacunen y se pongan la dosis de refuerzo si están completamente vacunados”, dijo.