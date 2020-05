Este lunes la comunidad internacional dio un nuevo y contundente respaldo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ratificó en la asamblea del organismo su liderazgo en la pandemia de coronavirus, con la esperada excepción de Estados Unidos.

Mientras tanto, Estados Unidos y Brasil avivaron nuevamente la polémica por el uso de la cloroquina, una sustancia cuya efectividad contra el coronavirus no está científicamente comprobada y se teme que tenga peligrosos efectos secundarios.

“La respuesta de la Secretaría de la OMS al Covid-19 fue más rápida que frente a las epidemias de SARS y MERS”, dos coronavirus anteriores que circularon entre humanos, afirmó el Comité Independiente de Supervisión el organismo en la asamblea realizada por teleconferencia.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que “el liderazgo de la OMS ha sido indiscutible y ha contribuido a la promoción de la cooperación contra el Covid-19”, y en términos similares se expresaron otros mandatarios, entre ellos la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron.

En cambio, Estados Unidos, que no estuvo representado en la conferencia por su presidente, Donald Trump, sino por su secretario de Salud, Alex Azar, quien sostuvo que “en el intento por soslayar el brote, hay un país que no hizo gala de transparencia y la OMS también fracasó en su misión de compartir la información con todos y de buena fe; esto no puede volver a ocurrir, la OMS debe cambiar”.

Casi desde el comienzo de la pandemia, Washington acusa a China de haber ocultado y falseado información sobre el coronavirus y a la OMS -de la que era el mayor contribuyente-, de haber encubierto a Beijing.

La OMS ya había recibido un sólido respaldo de la comunidad internacional el 4 de este mes, cuando una colecta organizada por la Unión Europea (UE) para colaborar con el organismo tras el retiro del financiamiento de Estados Unidos reunió poco más de U$S8.000 millones.

En tanto, volvió este lunes a ponerse en el tapete la polémica por la supuesta utilidad de la cloroquina para tratar el coronavirus, cuando Trump dijo que desde “hace semanas” tomaba hidrocloroquina, un derivado de aquélla, y en Brasil se informó que se investigaba si en el estado amazónico Pará se distribuyeron dosis sin cargo.

“Se sorprenderían de cuántas personas lo están tomando antes de contagiarse, muchos de los trabajadores que están en la primera línea, yo lo estoy tomando; hace semanas que comencé a tomarlo porque creo que es bueno, y si no es bueno no me hará nada malo”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La hidrocloroquina es un derivado menos tóxico de la cloroquina, que hace décadas se usa para tratar enfermedades como la malaria y el lupus, y que ahora algunos médicos creen que podría ayudar en la mejoría de pacientes con Covid-19, aunque el ente regulador de medicamentos en Estados Unidos (FDA) advirtió que puede provocar “problemas cardíacos serios” en pacientes con coronavirus.

Paralelamente, la fiscalía de Paraupebas, ciudad del sur de Pará, informó que investigaba una denuncia según la cual policías distribuyeron sin cargo dosis de cloroquina, cuyo uso para tratar el coronavirus fue alentado por el presidente Jair Bolsonaro.

En Brasil -consolidado en los últimos días como el cuarto país con más contagios-, el ex ministro de Salud Luiz Mandetta, afirmó que “nada de lo que está ocurriendo hoy es sorpresa para el gobierno”, porque tenía “estudios de escenarios de números de casos y muertes”.

Al margen, en Estados Unidos, el país más castigado por la pandemia de coronavirus, el alcalde de Nueva York -la ciudad con más casos y muertes-, Bill de Blasio, anunció que, ante el descenso de la cantidad de nuevos contagios, planea iniciar la salida gradual de la cuarentena en la primera quincena de junio.

Fuente: Diario Uno