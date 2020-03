“Humillación”, “Esclavitud Moderna”, “Discriminación”, “Racismo”, “Explotación”, “Clasismo del Golfo”; son algunas de las calificaciones que se repitieron en redes sociales y medios internacionales tras conocerse el inaceptable caso.

Es que las fotografías difundidas hablan por sí solas y el pedido de disculpas por parte del gigante petrolero árabe Aramco no hace más que confirmar que a alguien se le ocurrió tan inconcebible e insólita decisión.

Al menos se ha conocido la foto de un empleado que, según se aprecia, fue obligado a disfrazarse con un atuendo que simula ser un dispensador de desinfectante o alcohol en gel para manos. No se confirmó que fuera el único caso.

La decisión goza aún de mayor crudeza considerando la preocupación mundial que hay por el coronavirus, en medio de la cual sostener que deba haber personas o trabajadores sometidos a estos servicios para satisfacer a terceros difícilmente no deba ser considerado, al menos, como un claro acto de humillación o esclavitud moderna.

Según trascendió incluso, el operario es extranjero, con lo que le impone un sesgo racista a la cuestión.

Por otra parte, el medio inglés Middle East Eye, citado por RT, confirmó que “Aramco reconoció que su acción no fue correcta y prometió en un comunicado que no se repetirá”. Incluso señalaron que esa práctica no estaba aprobada por la compañía.

Por otra parte, desde la empresa insistieron en la defensa de sus valores, basados en el respeto y la adhesión a la ética y a la conducta.

Esta la comunicación de la compañía por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter

Las respuestas y críticas en redes sociales hicieron tendencia al nombre de la firma por lo ocurrido

Más allá de las idas y vueltas, las posteriores disculpas y sobretodo considerando las correspondientes críticas, sigue siendo más valioso conocer cómo pueden seguir existiendo estas acciones en el mundo globalizado en el que vivimos, sea de la sociedad o región del mundo de que se trate, y más considerando a una empresa con amplia proyección internacional como lo es Aramco.

Sobre la empresa

Saudi Aramco, su nombre completo, es una compañía Saudí dedicada al petróleo, gas y productos petroquímicos, con origen y sede central en Dhahran, que emplea a 76.000 personas en todo el mundo.

Es considerada la mayor compañía del mundo en el rubro, tanto por beneficios como por capitalización bursátil​.

Aramco produce actualmente el 10% de todo el petróleo mundial, y en 2018 tuvo unos beneficios de 99.130 millones de Euros. Incluso tiene amplia vinculación con la Fórmula 1.