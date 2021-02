El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enviados a Wuhan para determinar los orígenes de la pandemia comparecieron hoy a una conferencia de prensa para dar cuenta de los resultados de su investigación sobre cómo, cuándo y dónde comenzó a transmitirse el SARS-CoV-2 entre humanos.

Los expertos de la OMS creen que la hipótesis más firme es que el coronavirus proceda de un animal, previsiblemente los murciélagos: “Todo el trabajo que se ha hecho para identificar su origen continúa señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos”, indicó Peter Ben Embarek, el jefe de la misión de la OMS.

También se señaló que el virus circulaba por la ciudad china de Wuhan antes de que se identificase el brote del mercado. “No encontramos pruebas de grandes brotes antes de diciembre, en Wuhan o en cualquier otro lugar”, puntualizó Embarek.

La investigación de Wuhan no cambia drásticamente la imagen del brote, dice un funcionario de la OMS. El jefe del equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud que investiga los orígenes de Covid-19 dijo el martes que su investigación había descubierto nueva información pero no había cambiado drásticamente la imagen del brote.

También dijo en la rueda de prensa que el trabajo para identificar los orígenes del coronavirus apunta a un reservorio natural en los murciélagos, pero es poco probable que estuvieran en Wuhan, la ciudad del centro de China donde se descubrió el brote a finales de 2019. La búsqueda de cómo se introdujo el virus es todavía un "trabajo en progreso", dice Embarek, ya que aún no es posible identificar el reservorio animal intermediario para el coronavirus.

Embarek dijo que el equipo no encontró evidencia de grandes brotes que pudieran estar relacionados con Covid-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro lugar, pero en cambio, el equipo encontró evidencia de una circulación más amplia fuera del grupo de mercado de Huanan en diciembre de 2019.

Afirmó que el virus "se extendió entre las personas que estaban [allí] y vivieron, trabajaron y visitaron el mercado de Huanan durante todo diciembre. Aún se desconoce cómo se introdujo y difundió en el mercado. Tenemos un mapa y hemos mapeado a lo largo del tiempo la propagación del virus entre los casos anteriores que estaban vinculados al mercado. Tenemos una imagen de dónde aparecieron los casos en el mercado".

Agregó que se dispone de las secuencias genéticas para algunos de esos casos que confirman que hubo una propagación entre las personas en el mercado de Huanan en diciembre, que era un escenario donde ese tipo de propagación podría ocurrir fácilmente, pero esa no es toda la historia. "Sabemos que también se contagió entre personas que no estaban vinculadas a este mercado. Estaban vinculados a otro mercado ... Así que el panorama no es claro al respecto".

Confirmó que se continúa trabajando con la hipótesis de que podría haber sido introducido por una persona infectada y luego transmitirse a otras personas en el mercado, pero no se descarta que el contagio llegase por la introducción de un producto. Entre los productos más probables se encuentran los animales salvajes de granja congelados. Se sabe que algunas de estas especies son susceptibles a este tipo de virus.

El experto agregó además que el camino del virus desde el animal hasta el mercado de Huanan podría haber sido muy complicado y podría incluso haber cruzado fronteras, por lo que recomienda el análisis de nuevos materiales, incluidas muestras de bancos de sangre, que podrían ayudar a identificar casos anteriores en China.

Consultado directamente por el tema, afirmó que la hipótesis de una fuga de laboratorio es "extremadamente improbable" y no requerirá más estudios como parte de su trabajo para estudiar los orígenes del virus.