Las imágenes de personas fumigando o camiones rociando desinfectante en calles y espacios públicos para eliminar el coronavirus, se han hecho comunes en varios países con la extensión de la pandemia por todo el mundo. Primero se vieron en China, país donde surgió el brote, luego aparecieron en Europa y ahora se ven en el continente americano, incluso en Argentina y en varias localidades de Córdoba.

Sin embargo, este fin de semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento titulado "Limpieza y desinfección de superficies ambientales en el contexto de la covid-19" en el que aborda el tema y, más aún, lo desaconseja.

En el aparatado "Desinfectantes en spray y otros métodos sin contacto", la entidad de salud sostiene que "el rociado o fumigación de espacios exteriores, como calles o mercados, no está recomendado para matar virus causante del covid-19 u otros patógenos, ya que el desinfectante es inactivado por la suciedad y los escombros, y no es factible limpiar y remover manualmente toda la materia orgánica de esos espacios". Asimismo, la OMS afirma que ese tipo de limpieza y desinfección no es necesaria, ya que "calles y aceras no son consideradas reservorios del virus". La entidad de salud va más allá y asegura que "los desinfectantes en spray, incluso en espacios exteriores, pueden ser dañinos para la salud humana". "Rociar a individuos con desinfectantes (como en un túnel, gabinete o cámara) no está recomendado bajo ninguna circunstancia. Esto puede ser física y psicológicamente dañino, y no reduce la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotas y contacto".

Además, advierte que si las personas son rociadas con cloro u otros químicos tóxicos, pueden sufrir "irritación en piel y ojos, broncoespasmos por la inhalación y molestias gastrointestinales, como náuseas y vómitos".

Desinfección de espacios interiores

La OMS también señaló que rociar o aplicar desinfectantes en spray de manera rutinaria en espacios interiores, tampoco está recomendada. "Un estudio demostró que el spray como estrategia primaria de desinfección, no es efectiva en remover los contaminantes fuera de las zonas donde se aplica directamente el spray", indicó.

La entidad sanitaria advirtió que estos métodos de desinfección también pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo si se trata de productos elaborados a base de cloro, formaldehído y componentes de amonio cuaternario. "Rociar superficies ambientales con desinfectantes, puede no ser efectivo en remover materia orgánica y puede no llegar a superficies donde hay objetos, las telas están dobladas o con diseños intrincados. Si se aplica desinfectante debe hacerse con un paño o toalla que ha sido empapado con el desinfectante", explicó la OMS en el documento.