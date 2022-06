Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de Gendarmería, desarticularon una organización narco que estaba a punto de enviar más de una tonelada y media de cocaína en barco a Europa.

La droga está valuada en más de dos mil millones de pesos y seis personas fueron detenidas, en el marco de la denominada "Operación Atlantis".

La investigación comenzó en 2018, siguiendo la pista de una organización criminal con cuyos miembros eran argentinos y extranjeros que realizaban maniobras de lavado de activos, aportes logísticos de transporte y distribución de estupefacientes.

Según publica Prefectura en su cuenta de Twitter, se pudo conocer cómo operaba la banda: un velero llevaba el estupefaciente a mar abierto, donde era cargado en un barco que luego lo introducía en Europa, donde se ejecutaba la maniobra inversa.

En tanto, en la ciudad bonaerense de Belén de Escobar, un número no precisado de personas realizaban "pasamanos" de bolsas pesadas, desde viviendas hacia lanchas. Esta maniobra determinó un seguimiento controlado en el agua, donde se constató cómo la embarcación se “acodera” junto a un velero identificado como “Quo Vadis”.

Tras interceptar las embarcaciones y detener a 5 argentinos y 1 marroquí nacionalizado español, se realizaron allanamientos en los que se hallaron 34 bolsos estancos (brindan protección total ante agua, polvo y barro) que contenían 800 paquetes con más de 889 kilos de cocaína.

Los datos que surgieron desencadenaron nuevos allanamientos en distintos puntos: en un country de la zona de Canning (Buenos Aires), se encontraron, en un placard, otros 660 panes de cocaína, con un peso de más de 658 kilos.



Hasta el momento, se secuestraron también 6 camionetas, 5 autos (2 alta gama), 3 embarcaciones, 6 motos, elementos de logística (Gps, handies, celulares, teléfonos y rastreadores satelitales), $650.000, U$S 38.000, 53.690 euros, 11.300 reales, entre otros.

