Este martes, se conoció la ampliación de la ‘lista negra’ de paraísos fiscales que construyes los ministros de finanzas de países miembro de la Unión Europea.

En tal sentido, fueron agregados cuatro territorios, aunque la cuestión no cause sorpresa. Es que, la chance de ingresar a una ‘lista gris’, brinda permisos. Por caso, Panamá fue parte, hasta ahora, de este segmento, merced a la promesa del gobierno centroamericano de acomodar nociones tendientes a no facilitar la evasión fiscal.

No en vano trascendieron los ‘Panamá Papers’, donde varios argentinos de distintos orígenes fueron incluidos, incluido el expresidente Mauricio Macri.

Junto al territorio panameño, Seychelles, las Islas Caimán y Palaos son parte del flamante listado.