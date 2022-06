Este sábado 18 de junio, la leyenda del pop británico cumple 80 años y sigue más activo que nunca. En unos días, el 25 de junio, estará actuando en un concierto en Glastonbury como parte del fin de su gira "Got Back Tour". "La multitud de Glastonbury siempre me ha recordado una escena de batalla medieval", publicó en su cuenta de Twitter en marzo pasado.

Un músico didáctico

En numerosas entrevistas Paul se encargó de aclarar que no sabe leer una partitura musical. El musicólogo Ian Mcdonald describió su enfoque como “por naturaleza atraído por los aspectos formales de la música a pesar de ser totalmente indocto [...] Técnicamente produce obras “formales” casi totalmente por instinto, su valoración armónica está basada principalmente en una perfecta percepción musical y un par de agudos oídos [...] [un] melodista por naturaleza —creador de tonadas capaces de existir aparte de su armonía” (Fuente Wikipedia).

​McCartney comentó: “Yo prefiero pensar sobre mi enfoque musical [...] algo así como los artistas rupestres primitivos, que dibujaban sin tener una formación” (Fuente Wikipedia).

Luego de 50 años de trabajar en solitario ininterrumpidamente tuvo que tomarse un descanso en la pandemia por el Covid 19. Se refugió junto a su hija Mary y cuatro de sus ocho nietos en su granja en Inglaterra. En ese tiempo de parate su genio no se detuvo: grabó un disco "McCartney III", que se lanzó en diciembre de 2020 y fue número uno en las listas británicas.



Durante el año 2021 volvió a grabar ese álbum junto a otros artistas de la música y publicó un libro con anécdotas de su carrera, llamado “The Lyrics". Además, se hizo un tiempo para escribir un libro de recetas veganas con sus hijas Mary y Stella, y otro de cuento infantil.

El mundo del streaming no lo deja afuera y se estrena en Disney+ "McCartney 3,2,1". Se trata de una serie de entrevistas con el productor Rick Rubin. También, el documental de Peter Jackson "The Beatles: Get Back".

En su vida personal tuvo tres matrimonios y cinco hijos. Además, vivió uno de los divorcios más mediáticos y millonarios de la historia, con su ex esposa Heather Mills.

James Paul McCartney nació en Liverpool en 1942, en una familia humilde. Su madre era enfermera y partera y su padre fue bombero voluntario durante la batalla de Inglaterra. Paul perdió a su madre a los 14 años, cuando murió de una embolia.

El padre de McCartney se dedicaba también a la música, era trompetista y pianista en una banda llamada Jim Mac's Jazz Band. Tenía un piano vertical en la sala de su casa, animando a sus hijos a ser músicos, y aconsejó a Paul tomar clases de piano, pero él prefirió aprender de oído.

Paul McCartney y John Lennon se conocieron cuando eran adolescentes. Primero tocaron juntos en los Quarrymen, que luego se convirtieron en los Beatles, con la llegada de George Harrison y Ringo Starr. Luego llegó la “Beatlemania”, y la histeria que provocaban a su paso con esos flequillos y cortes de pelo que marcaron tendencia en los ́60. Junto a Lennon, McCartney escribió grandes éxitos, como "Hey Jude", "Penny Lane" y "Yesterday", que fue grabado en 1.600 versiones diferentes.

La amistad con Lennon llegó a su fin en el rodaje de “Let It Be”, y se separaron los “Fabulosos cuatro” el 10 de abril de 1970, luego de 10 años de éxitos. Desde ese momento McCartney comenzó su carrera como solista y continúa hasta la fecha actuando en vivo y creando nuevas obras.

Paul y Ringo Starr, con 81 años, son los únicos que quedan vivos de The Beatles.

Otras artes y reconocimientos

Entre sus trabajos, Paul también incursionó en la música clásica, la pintura y la escultura. Además, se dedicó a las buenas causas como el medioambiente, los animales y los derechos humanos.

En su exitosa trayectoria obtuvo numerosos premios y reconocimientos. Ganó 18 Grammy, y fue nombrado "Sir" por la reina Isabel II en 1997.

Mirá un concierto en Estados Unidos en su gira "Got Back Tour":