Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, se negó a aceptar una extradición simplificada de Perú a la Argentina para ser indagado por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

El principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen que conmocionó al país fue indagado en Perú por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona.

El joven, de 20 años, se presentó con remera lisa blanca y fue escoltado por dos uniformados para participar de la audiencia vía remota.

Pequeño J solo se limitó a decir que no aceptaba el ofrecimiento de carácter voluntario y le dio paso a su abogado, quien enarboló una férrea defensa y pidió su libertad con control.

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, dijo el defensor de Valverde Victoriano.

El letrado aseguró que el joven peruano puede demostrar su arraigo en el país, con domicilio en Trujillo y lazos familiares.

“Es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y al Estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él”, dijo el abogado.

Por otra parte, la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva para Pequeño J para completar el pedido de extradición, en base a la acusación por homicidio agravado por alevosía y violencia de género.