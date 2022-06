ExxonMobil (la más grande del mundo) y Chevron (la cuarta a nivel mundial y la n° dos en Estados Unidos) son dos compañías norteamericanas que remontan sus orígenes a los finales del siglo XIX, cuando John D. Rockefeller construyó su imperio a pesar de las regulaciones antimonopólicas de Estados Unidos.

Por eso, sus decisiones, siguen marcando rumbos para la industria petrolera mundial. Y probablemente sea por eso que The Washington Post acaba de dedicarle un artículo, firmado por Maxine Joselow y Vanessa Montalbano, a las decisiones que las asambleas de accionistas tomaron en sus recientes reuniones.

Para comprender el contexto, hay que referirse antes a la organización Follow This, que trabaja desde 2002 para que los accionistas de las compañías petroleras hagan que sus compañías acompañen los esfuerzos mundiales en la batalla por el clima.

En 2016, por primera vez, esta ONG consiguió presentar a votación una propuesta para que los accionistas de Shell comprometiesen a la compañía a “reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de modo compatible con las acuerdos de París”.

Los motivos enunciados no son la solidaridad internacional ni el bien común: en los fundamentos se lee: “nosotros, los accionistas, debemos proteger nuestros bienes contra los efectos devastadores del cambio climático”. En cualquier caso, una sincera declaración de interés propio.

Desde aquel primer intento, que fue acompañado por el 3% de los accionistas de Shell, Follow This expandió su acción hasta lograr que en todas las asambleas de las grandes petroleras de Estados Unidos y Europa se vote su moción, que hasta ahora no alcanzó mayoría en ninguna asamblea.

Pero empezó otra guerra

Observando las asambleas de 2022, el impacto de la guerra en Ucrania y las monumentales ganancias adicionales que el conflicto está generando para las petroleras, el mundo tendrá una buena muestra de hasta dónde puede llegar el compromiso de los accionistas con el planeta. Y todo parece indicar que no habrá sorpresas.

Las dos grandes petroleras estadounidenses celebraron sus asambleas anuales de accionistas el miércoles 25 de mayo. En la reunión de ExxonMobil, 28 por ciento de los inversores votaron a favor de la propuesta de Follow This, mientras que aproximadamente el 33 por ciento de los inversionistas de Chevron respaldaron la resolución. En ambos casos, la propuesta no sumó adhesiones respecto a las asambleas previas.

ExxonMobil y Chevron se han fijado el objetivo de alcanzar emisiones operativas netas cero para 2050, los críticos como Follow This argumentan que estos planes no cumplen con los requisitos de París. Básicamente porque las emisiones operativas sólo consideran la producción propia de la compañía pero no toman en cuenta el verdadero problema del petróleo que son las emisiones generadas cuando se queman los combustibles.

Mark van Baal , fundador de Follow This, dijo a las cronistas del Washington Post que estaba agradecido por el apoyo de casi un tercio de los inversores, que representa para él una minoría pequeña pero significativa.

“Lo único que podemos hacer ahora es trabajar con estos inversores para convencer al resto”.

Según cronica el artículo, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods , instó a los inversores a rechazar la resolución de Follow This en la reunión: “No creemos que lo mejor para nuestros accionistas o la sociedad sea que ExxonMobil reduzca el suministro de productos críticos que necesita la sociedad, que es la intención de su propuesta”.

Los accionistas de ExxonMobil fueron cuidadosos de no dejar sin respuesta el problema: un 52 por ciento votó una resolución que pide a la compañía que emita un informe auditado que permita evaluar cual sería el impacto en sus estados financieros de un mundo con cero emisiones netas.

En otras petroleras

En las reuniones de accionistas a principios de este mes, los inversores en BP, ConocoPhillips y Equinor también rechazaron las propuestas climáticas. Hasta ahora, 2022 marcado un fuerte contraste con el año pasado

Un día antes de la reunión de Exxon y Chevron, el martes 24, en la reunión de Royal Dutch Shell el 20 por ciento de los accionistas apoyó la resolución de Follow This, frente al 30 por ciento del año pasado. La mayoría de los inversores respaldaron la actual estrategia climática de Shell.

“Nos complace que la abrumadora mayoría de los accionistas continúen apoyando a Shell, nuestra estrategia de transición energética y el progreso que hemos logrado en los últimos 12 meses”, dijo el director ejecutivo de Shell, Ben van Beurden , sobre los resultados de la votación. "Vamos por buen camino."

La reunión del martes se produjo dos días antes del primer aniversario de un veredicto histórico de un tribunal holandés que ordena a Shell reducir sus emisiones en un 45 por ciento para 2030. Shell está apelando el fallo.

Los cambios provocados por el conflicto de Ucrania lo confirman: entre la salud del planeta y sus ganancias, ya se sabe en dónde se ubican las multinacionales petroleras.