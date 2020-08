Las imágenes de satélite han revelado 11 colonias de pingüinos emperador previamente desconocidas en la Antártida, lo que aumenta el número de colonias conocidas de estas aves en peligro de extinción en un 20%.

Los descubrimientos se hicieron al detectar los distintivos parches de guano rojo marrón que las aves dejan en el hielo. Los hallazgos fueron posibles gracias a imágenes de alta resolución de un nuevo satélite, ya que los escaneos anteriores no pudieron detectar colonias más pequeñas.

Dos de las colonias fueron una sorpresa especial: se encontraron lejos de la costa, viviendo en el hielo marino que está anclado a los icebergs terrestres, un lugar en el que nunca antes se habían visto.

Se cree que las nuevas colonias cuentan con unos pocos cientos de pingüinos cada una, cifra menor al promedio habitual para las comunidades de estos pingüinos, por lo que los descubrimientos aumentan la población total en una proporción menor, de aproximadamente 5-10%.

Los pingüinos emperador son los únicos pingüinos que se reproducen en el hielo marino, lo que los hace especialmente vulnerables a la crisis climática. Todas las nuevas colonias se encuentran en áreas de riesgo y los investigadores dicen que serán los "canarios en la mina de carbón" a medida que el calentamiento global afecta cada vez más a la Antártida.

"Las nuevas colonias son un descubrimiento emocionante", dijo Peter Fretwell, del British Antarctic Survey (BAS), quien dirigió la investigación. "Si bien estas son buenas noticias, las colonias son pequeñas y, por lo tanto, solo elevan el recuento total de la población hasta poco más de medio millón de pingüinos".

Imagen de satélite de primer plano que muestra pingüinos en la nieve alrededor de una grieta

Fretwell dijo que una de las colonias estaba a 112 millas (180 km) del continente antártico: "Muchos de los científicos de pingüinos con los que hemos hablado eran escépticos, ya que normalmente se espera que estén en la costa". Los pingüinos emperador necesitan hielo marino estable, generalmente unido a la tierra, durante nueve meses del año para reproducirse con éxito.

Solo se conocían 30 colonias hace una década, ya que generalmente se encuentran en lugares remotos e inaccesibles, donde las temperaturas pueden caer hasta -50 ° C en invierno. Pero luego comenzaron a usarse imágenes de satélite Landsat. Estos tienen una resolución de 30 metros, que es suficiente para detectar las colonias más grandes.

El satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea se lanzó en junio de 2015 y tiene una resolución de 10 metros. Esto permitió una búsqueda de las colonias de pingüinos más pequeñas, según lo informado por los científicos de BAS en la revista Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Se esperaba que los pingüinos emperador estuvieran presentes a intervalos bastante regulares alrededor de la costa de la Antártida, por lo que la búsqueda se centró en áreas donde no se conocía ninguno. "En cada hueco en el que pensábamos que podría haber una colonia, encontramos una", dijo Thretwell.

Se sospechaba que tres de las 11 colonias encontradas después de avistamientos de pingüinos en barcos o aviones en las décadas de 1960 y 1980, pero las imágenes de Sentinel-2 confirmaron su presencia. Ahora hay 61 colonias de emperadores conocidas alrededor de la Antártida. "Puede haber una o dos colonias muy pequeñas aún por descubrir, pero creo que hemos llenado todos los vacíos ahora", dijo Thretwell.

El siguiente paso es dirigir los satélites con cámaras de alta resolución de 30 cm sobre las colonias para que se puedan contar los pingüinos . "Está oscuro en este momento en la Antártida, por lo que aún no podemos contarlos", dijo Thretwell. "El sol saldrá a finales de este mes o el mes que viene en la mayoría de estos lugares, y entonces comenzaremos".

Estudios anteriores han estimado que el 90% de las colonias conocidas se perderán para fines de siglo si no se toman medidas adicionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento global. Incluso en el mejor de los casos, si se lograran recortes profundos y rápidos a las emisiones de carbono, limitando el aumento de la temperatura global a 1.5 ° C, se proyecta que la población de pingüinos emperador disminuirá por lo menos en un 30%.