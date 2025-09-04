El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que trabajará para descartar todos los requisitos obligatorios de vacunación para infantes en escuelas y guarderías. La iniciativa desató un fuerte debate nacional y colocaría al Estado sureño como el primero del país en retirar de manera total estas exigencias.

Por su parte, el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, defendió la iniciativa y calificó los mandatos actuales como una intrusión “inmoral” en los derechos de los ciudadanos, comparándolos incluso con una forma de “esclavitud”. “Ellos (los médicos) no tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Quítenles ese poder”, dijo.

Además, el funcionario explicó que parte del proceso de eliminación podría llevarse a cabo automáticamente por decreto, aunque otras disposiciones requerirán un debate legislativo en la próxima sesión.

Ante ello, las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. La legisladora demócrata Anna Eskamani calificó la propuesta como “imprudente y peligrosa”, advirtiendo que podría desencadenar brotes de enfermedades prevenibles, como sarampión, polio y hepatitis B. Asimismo, los gobernadores de Washington, Oregón y California anticiparon la creación de una alianza para defender las políticas de vacunación, con el fin de evitar un posible riesgo sanitario en todo el país.