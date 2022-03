El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afecta todas las aristas de la economía mundial, y como no puede ser de otra manera, ya tiene consecuencias en Córdoba: en los últimos días comenzó a faltar acero inoxidable, un producto imprescindible para la construcción.

Luis Lumello, titular de la Cámara de la Construcción de Córdoba, explicó a Canal 10 que, entre otros materiales que se encuentran en falta, "se está agotando el stock del acero inoxidable. Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de acero, de cromo, de níquel, que son las aleaciones que permiten que los aceros no se oxiden", detalló.

En cuanto a la suba de precios por la guerra, Lumello sostuvo que estamos ante "un contexto inflacionario mundial, que se suma al contexto inflacionario que tenemos en la Argentina".

Según dijo, el incremento generalizado de precios afecta a todos los sectores: "hay una suba de petróleo que indudablemente impacta y hace que aumenten los combustibles, como ha pasado ayer (...).El combustible impacta en el transporte y también en muchos materiales como caños, que tienen derivados de petróleo", dijo.

Cuánto cuesta construir un metro cuadrado en Córdoba

Lumello manifestó que los últimos datos sobre el costo del metro cuadrado para construir en la provincia son de febrero, cuando no se avizoraba un conflicto bélico internacional.

"Sin tener en cuenta los incrementos que vienen y que van a ser importantes, en febrero una vivienda de 50 metros tipo social -que está relevado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia- estaba aproximadamente en 63 mil pesos el metro cuadrado, y en el caso de una vivienda con otro tipo de terminaciones -algo que releva el Colegio de Arquitectos de Córdoba- el costo era de 124 mil pesos el metro cuadrado", señaló el empresario.

Además, Lumello sostuvo que "Ya está habiendo incremento en los insumos del 3, 4, 5% en lo que va de marzo. Inclusive, la construcción ha subido interanualmente casi un 50%. En este contexto vemos como muy complicado acceder a la vivienda propia, salvo que se tenga dólares", indicó.

Qué puede pasar con las "pre compras" de materiales

Algunas familias que tenían previsto construir, intentaron comprar materiales para fijar un precio en este momento, pero no se está permitiendo realizar este tipo de operación por parte de los grandes corralones.

Al respecto, Lumello sostuvo que han tenido experiencias de todo tipo: "por más seria que sea la empresa y confiable, las grandes empresas se niegan a hacer acopio -salvo que lo hagan en su propios depósitos- porque puede pasar cualquier cosa. Estamos en un momento en que este tema con Rusia no sabemos en qué puede terminar, no sabemos cuánto puede durar, no sabemos hasta dónde se pueden incrementar los commodities -los combustibles, los minerales, etc, de los cuales son grandes proveedores-.

El constructor también sostuvo que muchos de los comercios tampoco quieren aceptar las pre ventas, porque no pueden vender a un precio que desconocen si pueden volver a reponer mercadería a futuro. "Esto hace que las compras sean prácticamente de contado, y lo que hay en stock se vende y se lleva. La modalidad de acopiar, que era una forma de ir ahorrando, por un tiempo va a quedar desterrada dentro de lo comercial", finalizó Lumello.

