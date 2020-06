En medio de una llamativa parálisis en sus iniciativas públicas y en sus iniciativas, justo cuando la emergencia mundial por la pandemia exige iniciativas internacionales se conoció hoy que la próxima asamblea general de las Naciones Unidas resultará devaluada por la ausencia de los presidentes.

La Asamblea General se celebra cada septiembre, en la sede de la ONU en Nueva York, pero en esta oportunidad no recibirá líderes internacionales debido a la nueva pandemia de coronavirus.

"Los líderes mundiales no pueden venir a Nueva York porque no vienen individualmente. Un presidente no viaja solo, los líderes no viajan solos", dijo el martes el presidente de la Asamblea General de la ONU, Tijjani Muhammad-Bande. Nueva York no puede recibir grandes delegaciones en 2020 debido a la pandemia. A pesar de esto, Muhammad-Bande aseguró que se llevará a cabo el debate anual, aunque todavía se están estudiando las formas de llevarlo a cabo.

La Asamblea General lleva a decenas de líderes internacionales a Nueva York cada septiembre, un período marcado por discursos en el plenario de la ONU, reuniones bilaterales y multilaterales y una serie de eventos paralelos que este año serán postergados o darán paso a una intensificación de los contactos mediados por tecnología.