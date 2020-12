La carrera por las vacunas en el mundo tiene tiempos récord. En una velocidad sin precedentes ya tenemos vacunas confirmadas y tanto la vacuna de Pfizer como la Sputnik V se están aplicando.

Sin embargo, Vladimir Putin no se aplicó todavía la vacuna desarrollada en su país. Ante la consulta de por qué aún no lo hizo, el Presidente de Rusia afirmó que la Sputnik V aún no es recomendable para personas mayores de 60 años.

A pesar de esa advertencia, el máximo mandatario ruso reafirmó la calidad de la vacuna: "Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos".

A su vez, Putin aseguró que en Rusia manejaron la pandemia con dignidad y "mejor que otros países del mundo". Afirmó que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para enfrentar un problema de la magnitud que tuvo la pandemia de coronavirus.