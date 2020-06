Nunca nadie ha hecho más por Antifa que el propio Donald Trump. Con su amenaza de poner esas siglas en la lista de organizaciones terroristas que maneja el Pentágono, acaba de darle entidad de gigantesco enemigo público a una nebulosa global de grupos descordinados, con una confusa agenda política, un peso relativo en el sector de los activistas antisistema y una ausencia de liderazgo muy limitante.

Buscando culpar a las protestas que han sacudido ciudades en todo el país esta semana, el presidente Trump dijo el domingo que Estados Unidos designaría a Antifa, el grupo de activistas antifascistas, como organización terrorista.

Sin embargo, los críticos del presidente señalaron que Estados Unidos no tiene una ley de terrorismo interno y que Antifa, una contracción de la frase "antifascista", no es una organización con un líder, una estructura definida o funciones de membresía.

Antifa sería mejor descrito como un movimiento de activistas cuyos seguidores comparten una filosofía y tácticas. Han dado a conocer su presencia en las protestas en todo el país en los últimos años, incluida la manifestación "Unite the Right" en Charlottesville, Virginia, en 2017.

¿Quiénes son los miembros de antifa?

Es imposible saber cuántas personas se consideran miembros. Sus seguidores reconocen que el movimiento es reservado, no tiene líderes oficiales y está organizado en células locales autónomas. También es solo uno en una constelación de movimientos activistas que se han unido en los últimos años para oponerse al ascenso de la derecha en USA.

Los miembros de Antifa hacen campaña contra acciones que consideran autoritarias, homofóbicas, racistas o xenófobas. Aunque antifa no está afiliado a otros movimientos de la izquierda, y a veces es visto como una distracción por otros organizadores, sus miembros a veces trabajan con otras redes de activistas locales que se están uniendo en torno a los mismos temas, como el movimiento Occupy o Black Lives Matter .

¿Cuáles son sus objetivos?

Los partidarios generalmente buscan evitar que los grupos que catalogan como fascistas, racistas y de extrema derecha tengan una plataforma para promover sus puntos de vista, argumentando que la demostración pública de esas ideas lleva a atacar a las personas marginadas, incluidas las minorías raciales, las mujeres y los miembros de Comunidad LGBTQ.

"El argumento es que el antifascismo militante es inherentemente defensa propia debido a la violencia históricamente documentada que los fascistas representan, especialmente a las personas marginadas", dijo Mark Bray, profesor de historia en la Universidad de Rutgers y autor de "Antifa: El Manual Anti- fascista”.

Muchos organizadores de antifa también participan en formas más pacíficas de organización comunitaria, pero creen que el uso de la violencia está justificado ya que si a los grupos racistas o fascistas se les permite organizarse libremente, "inevitablemente resultará en violencia contra las comunidades marginadas" dice Bray, cuya defensa del movimiento antifascista provocó críticas y generó apoyo en el Dartmouth College cuando era profesor allí.

¿Cuándo comenzó el movimiento?

Aunque el diccionario Merriam-Webster dice que la palabra " antifa " se usó por primera vez en 1946 y se tomó prestada de una frase alemana que señalaba una oposición al nazismo, la afluencia de muchas personas que comenzaron a unirse al movimiento en los Estados Unidos ocurrió después de la elección de Trump como presidente en 2016, para contrarrestar la amenaza que creían que representaba la llamado “Derecha Alternativa”, cuenta Bray.

Uno de los primeros grupos en los Estados Unidos en usar el nombre fue Rose City Antifa, fundada en 2007 en Portland, Oregón. Cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales, donde comparte artículos de noticias y busca denunciar engaños o revelar las identidades e información personal de las figuras a la derecha.

Antifa ganó más visibilidad en 2017 después de una serie de eventos que pusieron de relieve a los manifestantes antifascistas, incluida la cancelación de un evento para un escritor de derecha en la Universidad de Berkley, California. También cobraron notoriedad en su confrontación con manifestantes nacionalistas blancos en Charlottesville que resultaron violentos.

¿Qué distingue a Antifa de otros grupos de protesta?

Bray dijo que los grupos Antifa a menudo comparten prácticas de grupos anarquistas, como vestirse de negro y usar máscaras. Los grupos en algún punto comparten ideología, ya que critican al capitalismo y buscan desmantelar las estructuras de autoridad, incluidas las fuerzas policiales.

¿Cómo han reaccionado los políticos?

El movimiento ha sido ampliamente criticado entre la corriente principal a izquierda y derecha. Después de las protestas en Berkeley, California, en agosto de 2017, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, denunció "las acciones violentas de personas que se hacen llamar Antifa" y dijo que deberían ser arrestadas.

Las publicaciones conservadoras también critican a los partidarios de Antifa, ya que, dicen, buscan impedir la expresión pacífica de puntos de vista conservadores. Se registran episodios en que supuestos miembros de Antifa han golpeado a los seguidores de Trump.

Ruth Ben-Ghiat, profesora de historia en la Universidad de Nueva York que estudia el fascismo, dijo que le preocupaba que los métodos de Antifa pudieran alimentar las tendencias que buscan agrupar la violencia en la izquierda con ataques de la derecha.

Entre 2010 y 2016, el 53 por ciento de los ataques terroristas en los Estados Unidos fueron perpetrados por extremistas religiosos: el 35 por ciento por extremistas de derecha y el 12 por ciento por extremistas de izquierda o ambientalistas, según un consorcio liderado por la Universidad de Maryland que estudia el terrorismo en los Estados Unidos.

La militancia de la izquierda puede "convertirse en una justificación para aquellos en el poder y los aliados de la derecha para tomar medidas enérgicas", concluyó Ben-Ghiat.