Después de 371 días de total incertidumbre, la noticia trajo alivio entre las familias argentinas que esperaban señales desde Gaza.

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35), junto a Eitan Horn (38), recuperaron la libertad luego de permanecer más de un año en manos de Hamas.

La liberación se dio en el marco del nuevo entendimiento alcanzado entre el gobierno israelí y el movimiento islamita, que incluyó la entrega de los últimos rehenes con vida.

Apenas cruzaron la frontera, los tres fueron recibidos por personal médico y de seguridad en la base de Reim, en el sur de Israel. Allí se les realizaron los primeros chequeos antes de ser trasladados a hospitales cercanos a Tel Aviv.

Los hermanos Cunio

Hijos de argentinos radicados en Israel, habían sido capturados en el kibutz Nir Oz.

Ariel fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, quien salió en libertad en enero de este año. Su hermano más grande, David, estaba con su esposa Sharon y sus mellizas Emma y Julie, que integraron el primer grupo de rehenes liberados en noviembre de 2023.

La familia Cunio sufrió el secuestro de seis integrantes: las dos niñas, Sharon y la hermana de David, Danielle Aloni, también liberadas el año pasado.

Eitan Horn

Fue tomado como rehén cuando visitaba a su hermano Iair, en el mismo kibutz. Los dos se habían refugiado en una de las habitaciones de seguridad de la casa cuando comenzaron los ataques, pero fueron capturados. Iair recuperó su libertad en febrero, y desde entonces su familia esperó con angustia la misma suerte para Eitan.

En marzo, Hamas difundió un video en el que se lo veía despidiéndose de su hermano y pidiendo públicamente al gobierno de Netanyahu que avanzara con las negociaciones. “Ya está de esta guerra”, se lo veía diciendo con la voz quebrada.

La liberación de los tres argentinos marca el cierre de una etapa. Israel dio por finalizada la entrega de los últimos rehenes vivos que permanecían en Gaza. Aún quedan, sin embargo, 28 cuerpos que el gobierno israelí busca recuperar para darles sepultura.