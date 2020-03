Más de 3 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, casi cinco veces el récord anterior establecido en 1982, en medio de un cierre económico generalizado causado por el coronavirus.

El aumento en las aplicaciones semanales fue un reflejo sorprendente del daño que el brote viral está causando en la economía. Las solicitudes de ayuda por desempleo generalmente reflejan el ritmo de los despidos.

Los despidos seguramente se acelerarán a medida que la economía de EE. UU. se hunda en una recesión. Los ingresos se han derrumbado en restaurantes, hoteles, cines, gimnasios y aerolíneas. Las ventas de automóviles se están desplomando, y los fabricantes de automóviles han cerrado fábricas. La mayoría de estos empleadores enfrentan pagos de préstamos y otros costos fijos, por lo que están recortando empleos para ahorrar dinero.

A medida que aumentan las pérdidas de empleo, algunos economistas dicen que la tasa de desempleo de la nación podría acercarse al 13% en mayo. En comparación, la tasa de desempleo más alta durante la Gran Recesión, que terminó en 2009, fue del 10%.

En su informe del jueves, el Departamento de Trabajo dijo que 3.283 millones de personas solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, en comparación con los 282,000 de la semana anterior. Sin embargo, muchas personas que han perdido empleos en las últimas semanas no han podido solicitar ayuda por desempleo porque los sitios web estatales y los sistemas telefónicos se han visto abrumados por una gran cantidad de solicitantes y se han congelado.

Ese tumulto sugiere que el informe del jueves realmente subestima la magnitud de los recortes de empleos la semana pasada. Lo mismo ocurre con el hecho de que los trabajadores que no están en las nóminas de la empresa (trabajadores de plantilla, trabajadores independientes, trabajadores independientes) no son elegibles para beneficios de desempleo, aunque en muchos casos ya no pueden ganar dinero.

Fuente: Associated Press.